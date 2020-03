Martín Mantovani: "Esto va para largo"

El futbolista argentino Martín Mantovani, de la UD Las Palmas, lleva la cuarentena impuesta en España para frenar la propagación del coronavirus como puede, sin salir de casa, haciendo el ejercicio físico que le ha pautado el club, ayudando a sus hijos con los deberes escolares y, sobre todo, con la impresión de que "esto va para largo".



En declaraciones a Efe, el defensa del equipo amarillo asegura que la decisión de reanudar la competición y, sobre todo, cuándo dependerá "de LaLiga y la Federación", pero está convencido de que el periodo de confinamiento en los domicilios se va a prolongar en España más allá de las dos semanas que, en principio, dura el estado de alarma. "Será al menos durante un mes y medio", vaticina.



La UD Las Palmas, tras suspender los entrenamientos la semana pasada, obligó a sus jugadores a estar diez días en casa, con un trabajo específico para tratar de mantener la forma física, e informó de que el próximo día 23 se replantearía la situación.



"Para mí, esto va a durar mucho más. El hecho de que hayan aplazado la Eurocopa, que se disputa entre junio y julio, te da a entender que esto va a ir para largo", sostiene el zaguero argentino.



Mantovani no es partidario de que la competición se reanude para intentar finalizarla con partidos a puerta cerrada: "Hay que terminarla como ha empezado. Una vez que pare este virus y toda la locura que hay alrededor, habría que reanudarla en junio, en julio, o empezar desde cero en septiembre", señala.



El central argentino también está pendiente de las noticias que llegan desde su país natal, donde el coronavirus "ha tenido repercusión, como en toda Sudamérica", y cree que se han tomado decisiones "a medias, como en un principio se hizo aquí. Hay que tomar medidas más drásticas y lo mejor es pararlo todo", sostiene.



Además, argumenta que "a medida que se han intentado suavizar las cosas, han ido empeorando, pero lamentablemente a los gobiernos les cuesta tomar decisiones".



Mantovani, de 35 años y con pasado reciente en el CD Leganés (Madrid), conoce la actual situación que vive la capital de España, uno de los focos más importantes de la propagación del coronavirus.



"Allí está parado todo. Así como aquí, en Canarias, lo estamos viviendo como algo bastante importante, en Madrid y toda la zona central es mucho más extremo, realmente no se ve a nadie por las calles o gente trabajando. Es una situación social complicada, fuera de lo normal, que esperemos vaya a mejor, pero hay que tener mucha paciencia", relata.



Mantovani sigue las directrices marcadas por la UD Las Palmas para tratar de hacer ejercicio en su domicilio mientras dure la cuarentena.



"Hago trabajo estático, ejercicios de cuádriceps, isquiotibiales, ejercicios cortos de velocidad, de salida, arranque, potencia, con gomas, trabajos con peso con el agua que has comprado, y con el balón únicamente dar toques, todo muy limitado, dentro de lo que se puede hacer en una habitación", ha explicado.



Y para consumir las horas recluido en casa, pasa mucho tiempo con su mujer y tres hijos (dos niñas y un niño, la mayor tiene 6 años), ayudándoles en las tareas que les han mandado del colegio.



"El día a día es muy tranquilo, con mi familia, metidos en casa. Vivo en una urbanización donde estás algo alejado de la alarma social que hay alrededor, pero hace cuatro días que no pisamos la calle y se hace largo; mi mujer ha salido a comprar algo al supermercado y nada más", señala.



Por lo demás, trata de poner "música argentina, mucha cumbia" y ver, sobre todo, dibujos animados y películas infantiles, "para sentarnos todos juntos a ver la televisión, hay que acostumbrarse a ello en esta situación tan difícil que estamos viviendo", concluye.