Mauro Dos Santos vuelve a una convocatoria del CD Tenerife

El central argentino Mauro Dos Santos es la principal novedad en la convocatoria para el partido de esta tarde noche del CD Tenerife ante el Cádiz CF, en el que no podrán jugar por lesión Álex Bermejo y Luis Pérez.



El zaguero sudamericano ha entrado en la lista veinte futbolistas para este encuentro, después de haber sido descartado desde el comienzo de la pretemporada y de no haberse estrenado en este curso.



Por el contrario, Álex Bermejo y Luis Pérez no se han podido recuperar a tiempo de sus lesiones musculares y se han sumado a las ausencias de Luis Milla, operado de apendicitis, y Aitor Sanz, sancionado por su expulsión en Girona.



Por el contrario, el delantero serbio Filip Malbasic, otro de los tocados, sí ha entrado en la convocatoria de veinte futbolistas, aunque Aritz López Garai deberá hacer dos descartes.



Han entrado en la convocatoria los canteranos Javi Alonso y Roberto, quien todavía no se ha estrenado con el primer equipo.



Ortolá, Dani Hernández; Moore, Carlos Ruiz, Dos Santos, Muñoz, Sipcic, Isma López, Mazán, Roberto; Javi Alonso, Undabarrena, Alberto; Suso Santana, Borja Lasso, Nahuel; Naranjo, Malbasic, Miérez y Dani Gómez, son los veinte citados.