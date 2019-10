Mazán, Dani Gómez y Lasso, bajas del Tenerife para el partido en Vallecas

El CD Tenerife no podrá contar con sus futbolistas Róbert Mazán, Dani Gómez y Borja Lasso para el encuentro del próximo viernes ante el Rayo Vallecano.

El lateral izquierdo Róbert Mazán ha sido convocado con la selección de Eslovaquia para jugar el 10 y el 13 de octubre, ante Gales y Paraguay.

Se nos han escapado dos grandes oportunidades en casa para sumar puntos y crecer... pero es el momento de estar unidos y confiar en nuestro trabajo, no me pienso rendir! 💪🏼

Jodido por no poder ayudar al equipo la semana que viene. ¡A aprender de los errores! #VamosTete 💙 pic.twitter.com/JtGX5OlVOw