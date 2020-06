Mensaje de Ramírez para tranquilizar a la afición

Miguel Ángel Ramírez y Miguel Concepción, máximos dirigentes de los equipos grancanario y tinerfeño de Segunda División, respectivamente, han intervenido en la mañana de este lunes en una comparecencia telemática organizada por la editorial Prensa Ibérica, cuyo título es 'Diálogos para la reconstrucción'.

Miguel Ángel Ramírez en #UDRadio: "El año que viene no habrá nuevos abonados, si alguien decide no renovar su abono se guardará para entradas. Hasta que no haya una vacuna queremos ser cautos en este aspecto" — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 8, 2020

La noticia saltó cuando el dirigente grancanario explicó que los abonados que opten por la devolución del importe de los partidos perderán la preferencia para renovar su pase de cara a la próxima campaña. La comunicación provocó un gran revuelo en la afición amarilla, lo que se puso de manifiesto de inmediato en las redes sociales.

Miguel Ángel Ramírez en #UDRadio: "Los aficionados no van a perder su dinero. La parte proporcional a los últimos partidos de la 2019/20 también pueden invertirla en la tienda del club o destinarla a la UD. Publicaremos toda la información detallada al respecto" — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 8, 2020

Horas más tarde, la entidad comunicaba en su página web que “los abonados, acudan o no a cualquiera de los partidos que se disputen con público esta temporada, aún por determinar, no verán mermados su derecho de compensación o devolución”. Tras lo cual se informaba de las cuatro opciones a las que podrán acogerse.

Miguel Ángel Ramírez en #UDRadio: "El aficionado que venga esta temporada, lo hará de forma gratuita. De esta manera quien quiera renovar la próxima campaña lo hará con un 25% de descuento, esa es una de las opciones que tienen a disposición" — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 8, 2020

En UDRadio, el presidente Ramírez en parte se retractaba de lo dicho con anterioridad: “Quería pedir disculpas a nuestros aficionados porque esta mañana no expliqué bien las posibilidades”.

Por su parte, en el Tenerife, según Concepción, los aficionados tendrán varias alternativas, como pedir la devolución del dinero, donarlo a proyectos sociales del club, descontarlo del abono del siguiente curso o canjearlo por productos de la tienda oficial, informa EFE en un amplio despacho en el que se resume lo que dio de sí el foro de Prensa Ibérica.

ECONOMÍA.- La UD Las Palmas renegociará las fichas de sus futbolistas para la próxima temporada, debido a la crisis sanitaria del coronavirus, mientras que el CD Tenerife descarta esa opción.

Ambos presidentes han reconocido que habrá "un antes y un después" tras la pandemia, y que las cajas "están vacías" por la crisis, por lo que deberán "agudizar el ingenio" y "reinventarse" de cara al próximo curso, sin saber aún en qué categoría militarán.

Ramírez no ha escondido que tendrán que renegociar las fichas con sus jugadores. "Los 42 equipos del fútbol profesional lo tendremos que hacer para ajustarnos a la nueva realidad del fútbol, al reducirse los ingresos", ha afirmado.

Sin embargo, en su turno de palabra, Concepción ha asegurado que el Tenerife no reducirá las fichas a sus futbolistas, y ha añadido que tienen la plantilla casi perfilada "para el arranque de la próxima temporada", a falta de negociar varias salidas del actual plantel, así como la llegada de "algún fichaje"

El Tenerife reanudará LaLiga SmartBank el próximo viernes, en Madrid frente al Fuenlabrada, y un día después lo hará Las Palmas, en el Estadio de Gran Canaria, ante el Girona, un partido para el que Ramírez ha propuesto la posibilidad de que se juegue con público en las gradas.

En este sentido, y sobre la polémica generada por un posible agravio comparativo hacia otros equipos, el dirigente grancanario sostiene que jugar con espectadores no garantiza ganar los partidos, y argumenta que los equipos canarios compiten en inferioridad cuando tienen que desplazarse a la Península por los viajes.

PÚBLICO.- Ramírez asegura que no van a entrar en conflicto, "y que sea el Gobierno y las administraciones quienes decidan" si se permitirá la presencia de público o no.

Por su parte, Concepción ha subrayado que por encima de todo "está la seguridad y la salud de los aficionados", por lo que se ceñirán a los protocolos que marquen las autoridades sanitarias, consensuados con el Consejo Superior de Deportes y LaLiga.

"Todos queremos llegar a la normalidad lo antes posible, pero no creo que eso sea tan fácil con el Covid-19, que nos está vigilando, tenemos que ser muy prudentes con un virus muy dañino, y mientras no salga una vacuna, hay que tomar medidas para que no se propague o que haya repuntes, hay que mantenerlo a raya", ha explicado.

Ramírez ha respondido que no hay que confundir "la prudencia con el pánico", y ha recalcado que están elaborando un protocolo con las autoridades sanitarias, que será quien tenga la máxima responsabilidad y decidirá si es correcto, pero la intención es que los aficionados que puedan acudir al estadio lo hagan "con las máximas garantías de seguridad".

LO DEPORTIVO.- A tres y cuatro puntos de la zona de descenso, respectivamente, Las Palmas y Tenerife aún no tienen asegurada la permanencia, y ese será su primer objetivo en los once partidos que restan por disputar.

Ramírez asegura que la Unión Deportiva sería viable económicamente en Segunda B, mientras que Concepción prefiere ni plantearse un descenso: "Ya me ha tocado sufrir dos temporadas en Segunda, pero hoy por hoy no pienso en eso, sino en competir en las jornadas que restan", concluyó