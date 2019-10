Mercedes-Benz presenta el nuevo Actros, el camión más seguro, eficiente y mejor conectado

El Cortijo de San Ignacio, en el municipio de Telde, acogió el pasado martes, día 1 de octubre, el acto de presentación del nuevo Actros de Mercedes-Benz, el camión más seguro, eficiente y mejor conectado de todos los tiempos. Dicha presentación tuvo lugar durante la celebración de una fiesta que contó con la presencia de más de 60 invitados que pudieron conocer de primera mano las prestaciones de este nuevo camión de la marca alemana.



En su intervención, Stefan Buchner, miembro del comité de dirección de Daimler Trucks y director de Mercedes- Benz Trucks, manifestó que "con más de 60 novedades, el nuevo Actros trae el futuro al sector del transporte pesado a las carreteras, y aporta innovaciones de serie que solo hemos podido ver en vehículos conceptuales: Active Drive Assist, MirrorCam y otras muchas que ayudan a que el transporte de bienes por carretera sea más seguro, eficiente y productivo".



Por su parte, Uwe Baake, responsable de desarrollo en Mercedes-Benz Trucks, indicó que "nuestro nuevo Actros está más conectado y es más intuitivo de manejar gracias a su cockpit Multimedia. El buque insignia de Mercedes-Benz Trucks ofrece a los conductores un espacio de trabajo futurista donde destaca sobre todo la comodidad de manejo del camión y la visualización. Con dos pantallas interactivas que vienen de serie, se puede ver fácilmente toda la información relevante y los sistemas de asistencia".



Además, Gorden Wagener, jefe de la oficina de diseño de Daimler AG, expresó que "con una imagen fuerte, el Actros es el modelo más moderno de Mercedes. Tiene unas líneas limpias en el sentido actual y con el nuevo HMI en el interior es realmente digital y high tech. En sus líneas destacan junto a las MirrorCam las luces diurnas LED".



El nuevo Actros aúna una gran seguridad y confort. La conducción semi-autónoma, el nuevo Active Drive Assist, las nuevas MirrorCam, y muchas otras novedades hacen de este nuevo Actros un camión que supera las expectativas del anterior Actros incluso en eficiencia, gracias a los cambios aerodinámicos y los nuevos sistemas como el mejorado Predictive Powertrain Control (PPC) que podrá ahorrar hasta un 5% de combustible.



El confort también aumenta en este nuevo modelo con un interior mejorado ergonómicamente y un puesto de trabajo digitalizado. También tiene disponibles opciones de entretenimiento y un nuevo concepto de iluminación interior. Desde la MirrorCam hasta el Cuadro de Mando Multimedia todas las novedades están también disponibles para el Arocs.



Reducción de Costes



Otro aspecto destacado es la incorporación de una nueva desmultiplicación del eje trasero para los modelos Actros con el motor OM471 lo que se se traduce en una mayor eficiencia en la carretera gracias a la tecnología inteligente.



Los mayores avances en la reducción de consumo en las carreteras interurbanas han sido gracias a la mejora en el funcionamiento del control de velocidad del sistema Predictive Powertrain Control. Además de utilizar un sistema de satélite para el sistema de localización, el nuevo Predictive Powertrain Control utiliza un sistema digital probado de mapas y datos topográficos, desniveles, propiedades geométricas de los cruces y las rotondas y las señales de tráfico. El sistema optimiza el estilo de conducción tomando en cuenta la orografía del terreno, las subidas y bajadas, las curvas en las carreteras interurbanas donde anteriormente no era recomendable la utilización del sistema de control de crucero.



Una de las ventajas principales es que se deja de utilizar el frenado y la aceleración constante o el cambio de marchas. El camión se mueve con la máxima eficiencia, dando un soporte máximo al conductor cuando conduce. Además, el ahorro en consumo esta mejorado por la interacción entre Predictive Powertrain Control (PPC) y el Sistema de Control de Distancia (Proximity control Assist). El Sistema de Control de distancia informa sobre los vehículos que van delante, por lo que el PPC puede elegir el cambio adecuado y la velocidad para aprovechar al máximo el vehículo.



El Predictive Powetrain Control en el nuevo Actros también se beneficia del nuevo modo de conducción Economy+ que ofrece PowerShift3 transmisión automática, diseñado para una mayor eficiencia de consumo en el sistema de conducción. El programa de conducción Standard/Eco/Power continúa siendo parte del equipamiento estándar.



El nuevo Predictive Powertrain Control, viene disponible para el transporte de cargas pesadas de hasta 120 toneladas, así como para los vehículos de tracción total y vehículos con conducción hidráulica auxiliar o con el embrague de turbo retarder.



Más grande, más personal y más funcional



Como extensión de la cabina multimedia interactiva, Mercedes-Benz ofrece una cabina más interactiva para el nuevo Actros. Esta incluirá más funcionalidades. La pantalla principal de 12 pulgadas situada detrás del volante, ofrece una experiencia más amplia. El conductor tiene dos opciones de configuración CLASSIC y ADVANCED. La configuración “Classic” es similar a la convencional y el conductor puede configurarla manualmente. La configuración “Advanced” permite una presentación de contenido individual y variable en tres zonas.



Cuando el sistema de conducción asistida o el control de proximidad están activos, la configuración de la pantalla cambia a un gráfico de asistencia adaptado a la conducción automatizada, ayudando al conductor a monitorizar las condiciones tanto de la carretera como del tráfico.

La cabina interactiva viene con un sistema de navegación con asistente de lectura de señales de tráfico, monitorización de la cabina online desde su Smartphone y con la opción de carga del teléfono inalámbrico.



La opción de Cabina Interactiva ofrece el más alto nivel de conectividad: los vehículos con este acabado pueden conectarse al portal de la app MB TRUCK. Gracias a este portal podrá acceder a aplicaciones que podrán mejorar su eficiencia y comodidad. En resumen “APP your Truck” ¡es una realidad en el nuevo Actros!



La nueva llave confort o remote control key también facilitan el trabajo. Puede cerrar o abrir el vehículo a una distancia de hasta 50 m, en la opción remote control key no tendrá ni siquiera que estar apuntando hacia el camión. El botón de arranque reconoce la llave dentro de la cabina y no necesita contacto directo por lo tanto la llave puede seguir en el bolsillo del conductor.



Conduce, Trabaja, Vive



El nuevo Actros ofrece un espacio de trabajo atractivo y con un nivel de confort único para el conductor. Con el nuevo Actros, los clientes pueden elegir entre una gran variedad de diseños de equipamiento y acabado. En el motor OM473 por ejemplo, se incluye un equipamiento especial con acabados en fibra de carbono y una placa especial de número de modelo.



Además, cuando llega el tiempo de descansar o el fin de la jornada, el nuevo Actros aún tiene mucho que ofrecer. La cabina viene con colores agradables, camas confortables y muchas opciones de configuración.