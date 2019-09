Concepción dice que “el Tenerife no está en venta”

Miguel Concepción, presidente del Tenerife, recalcó este martes que “el club no está en venta” y respaldó públicamente al entrenador, López Garai tras la derrota (0-1) sufrida el domingo en el Heliodoro ante el Fuenlabrada. “A lo largo de los últimos años ha habido mucha gente interesada en el club, pero no vamos a especular con el Tenerife porque no está en venta. Les escuchamos, pero les anticipamos que la prioridad es el éxito deportivo”, zanjó.

En declaraciones al programa de radio oficial de la entidad blanquiazul, Concepción respondió al movimiento del empresario José Miguel Garrido, que en su día se hizo de forma efímera con el control del Albacete o el Castellón y que hace unas semanas compró el tres por ciento de las acciones del Tenerife. “Yo estoy contento de que haya gente que le interese entrar en el capital social. Siempre que venga a sumar y aportar su granito de arena, será bienvenido”, indicó.

“Si hay muchos ojos puestos en el Tenerife es porque la gestión es impecable y la transparencia es absoluta”, agregó el dirigente palmero, quien recordó que en sus casi 14 años al frente de la entidad “se ha trabajado mucho sin entrar en administración concursal”. “La gestión ha sido equilibrada y somos un club solvente y respetado. Y el hecho de que haya inversores interesados respalda nuestra actuación, pues las acciones tienen un valor”, agregó.

🎙@PresidenteCDT en @BotaHeliodoro: "El #CDTenerife ocupa un lugar en el corazón de todos los tinerfeños y de otros canarios de fuera de la isla. Queremos conducir al equipo a los éxitos deportivos que quieren"#PteBH#1109BotaHeliodoro#TufidelidadXbandera — CD Tenerife (@CDTOficial) September 24, 2019

Sin citar a Garrido, indicó que su súbito interés por el Tenerife “significa que marchamos por buen camino. El club ha sido catalogado por medios especializados como uno de los mejor gestionados en el fútbol profesional y la prueba es que muchos aspiran a ser accionistas”. Eso sí, con el control de casi el cincuenta por ciento de las acciones en un escenario muy atomizado, insistió en su deseo de seguir al frente del club: “hay Concepción para rato”.

“Ha costado muchísimo llegar hasta aquí, pero a base de buena gestión se ha logrado”, dijo Concepción, quien en clave de futuro expuso su intención de que el club siga creciendo”. “Por eso”, añadió, “el mensaje que mando a los accionistas es que no nos distraemos, porque queremos que el club camine hacia la élite y porque tenemos muchos proyectos pendientes que ya están en camino como la Fundación, la Ciudad Deportiva…”.