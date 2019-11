Miguelo Betancort, en el Salón de la Fama español

El Salón de la Fama del baloncesto español, promovido por la FEB y el Diario As, ha sido inaugurado con el ingreso de sus 18 primeros miembros: ocho jugadores, tres entrenadores, un árbitro -el grancanario Miguelo Betancor-, un club, un directivo, dos periodistas, un equipo y una ciudad.

Los elegidos son los jugadores Juan Carlos Navarro, Amaya Valdemoro, Juan Antonio San Epifanio Epi, Juan Antonio Corbalán, Emiliano Rodríguez, Fernando Martín (in memoriam), Maribel Lorenzo (in memoriam) y Arvydas Sabonis (internacional); los entrenadores María Planas, Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz Miguel (in memoriam), el árbitro Miguel Angel Betancor; el Club Esportiu Laietà, Ramón Trecet, Anselmo López (in memoriam), Andrés Montes (in memoriam) y la ciudad madrileña de Alcobendas (extraordinario).

El equipo que ingresa es la selección absoluta femenina de 1993.

Según informa la FEB, el jurado, en el que están representados todos los estamentos del baloncesto nacional, "ha certificado la elección de los jugadores, entrenadores, árbitros y contribuidores que en los primeros meses de 2020 serán los protagonistas de la ceremonia de ingreso inaugural de este nuevo proyecto de reconocimiento histórico".

Los elegidos formarán parte de la Promoción 2019 con la que se abrirá este proyecto de reconocimiento histórico, y serán los protagonistas de una ceremonia de ingreso en los primeros meses del próximo año.

"También en los próximos meses se creará en el Museo de la FEB en Alcobendas un espacio dedicado exclusivamente a los miembros del Salón de la Fama, con exposiciones monográficas de los elegidos y cuadros con retratos personales de cada uno de ellos", agrega la FEB.

El objetivo de la FEB es "tributar reconocimiento y recuerdo, de forma individual o colectiva, a los más destacados protagonistas" de la historia de este deporte en España.

"De los elegidos para figurar en él se tiene en cuenta no sólo su aportación al desarrollo deportivo y organizativo del baloncesto español, sino también, y de forma muy especial, su labor en la difusión y transmisión de los valores que encarna nuestro deporte, por lo cual se les debe considerar un ejemplo para las presentes y las futuras generaciones", señala la federación.