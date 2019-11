La Mini-Transat zarpa rumbo a Martinica

La regata en solitario Mini-Transat zarpa este sábado desde la bahía de Las Palmas de Gran Canaria rumbo a su último destino, Martinica, al otro lado del Atlántico, adonde se espera que los navegantes lleguen dentro unos doce o quince días tras recorrer 2.700 millas.

Esta cita oceánica comenzó el pasado 5 de octubre con la salida de los más de ochenta deportistas que participan en esta edición desde el puerto francés de La Rochelle, en la que fue la primera etapa de este desafío en solitario y que les llevó a navegar 1.350 millas hasta Las Palmas de Gran Canaria, rodeando toda la Península Ibérica y descendiendo por la costa portuguesa.

La situación meteorológica frente a la costa de Portugal ralentizó la competición oceánica y los deportistas finalmente atracaron en el Puerto de La Luz de la capital grancanaria entre los días 12 y 15 de octubre, donde desde entonces han retomado fuerzas para la segunda etapa de la regata que parte este sábado.

Esta segunda y última fase de la Mini-Transat La Boulangère, con un recorrido de unas 2.700 millas, se espera que llegue a su destino, el puerto de Le Marín en Martinica, a mediados de noviembre tras casi dos semanas de navegación.

Los regatistas navegarán con los vientos alisios mientras cruzan el Atlántico, a bordo de un velero mini, de 6,5 metros de eslora, en una etapa más rápida y menos técnica que la primera y en la que lo más importante será la velocidad a la que avancen las embarcaciones.

Se trata de la vigésimo tercera edición de esta regata transatlántica en solitario en la que participan 83 regatistas, entre los que destaca la presencia de tres españoles: el grancanario Miguel Ángel Rondón, el joven catalán Pep Costa y el malagueño Rafael Fortes.

La dársena de Vela Latina Canaria en el muelle deportivo de la ciudad ha acogido durante las últimas tres semanas las embarcaciones y a sus tripulantes, desde donde este sábado partirán con rumbo al Caribe, con una radio VHF como único contacto con tierra firme.