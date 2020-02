El Molina Sport ACEGC hace historia en la Copa de SM El Rey 2020

La Copa ya tiene a su nuevo rey. El Molina Sport ACEGC se ha impuesto al Espanya HC (1-2) en la gran final, celebrada este domingo 9 de febrero en el Polideportivo Canterac de Valladolid. Los canarios han hecho historia al conquistar su primera Copa de SM El Rey. El duelo entre isleños se ha teñido de amarillo.

Primer tiempo de igualdad absoluta entre los dos conjuntos. Así se ha visto reflejado en un ‘electrónico’ que ha quedado ‘huérfano’ de goles. No obstante, la insistencia amarilla ha servido para deshacer el empate ya en el segundo periodo. Alex MacDonald ha allanado el camino hacia la victoria. Andreu Tomàs ha ampliado la ventaja a falta de casi ocho minutos para finalizar el duelo.

El Espanya HC no ha bajado los brazos y ha conseguido recortar el resultado con el acierto de Edu Requena. Un tanto que ha que no ha servido para que los baleares culminasen la remontada.