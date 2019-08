El traspaso de Nikola Šipčić al CD Tenerife, sujeto a cláusulas de confidencialidad

El director deportivo del CD Tenerife, Víctor Moreno, ha informado de que el club ha tenido que pagar un traspaso para incorporar al central serbio Nikola Šipčić para las tres próximas temporadas, aunque ha dicho que el acuerdo está sujeto a cláusulas de confidencialidad y, por lo tanto, no ha dado a conocer la cantidad que se abonó para la transferencia.



Moreno ha destacado que “hubo mucha dificultad” para cerrar esta contratación, puesto que Sipcic es “un jugador muy interesante en el mercado”.



“Allí hay dos grandes clubes y suelen hacerse con estos jugadores rápidos. Viajamos mucho y hablamos desde hace tiempo", ha comentado.



Nikola Sipcic ha dicho que aceptó la oferta del CD Tenerife porque “suponía jugar en la liga española, y no hay nada mejor que eso”.



"La diferencia más grande en el fútbol español es que aquí se juega más rápido y técnico. Me pondré al día y estaré a la altura del juego", ha agregado.



“Nikola Sipcic tiene una gran envergadura, pero es ágil y rápido. Tiene una gran proyección, sentimos un gran orgullo por haber sido capaces de realizar esta incorporación", ha dicho Moreno.