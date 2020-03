Nuevo gesto solidario de Pedrito

La Fundación Pedro Rodríguez ha informado de que ha financiado de momento más de 300 menús para el personal sanitario de los dos principales hospitales de Tenerife, con el objetivo de abastecer "a los grandes héroes" durante la crisis provocada por la propagación del coronavirus.

En una nota de prensa, la Fundación del futbolista tinerfeño del Chelsea señala que esta dotación de 300 menús se suma a una iniciativa anterior para abastecer con material protector a los sanitarios isleños.

.@_Pedro17_ on what daily life is like for him at the moment, the situation back in his native Spain and he has a message for Blues fans... 💙