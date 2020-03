Octavio Pérez: “Las jugadoras deben desconectar del balonmano”

Octavio Pérez, entrenador del Club Balonmano Salud Tenerife, se muestra partidario de que sus jugadoras “se desconecten ahora del balonmano y estén con sus familias”, en esta crisis por la expansión del COVID-19. Pérez expone a los medios del club que no cree “que la competición acaba con todas sus jornadas”, ni que se retome “en el mes de abril” como está previsto y, además, hace balance de la temporada.

¿Qué balance general hace de la temporada hasta ahora al llegar a este parón?

“La temporada hasta ahora tiene un sabor agridulce. Hemos sido competitivos en casi todos los encuentros, pero solo a partir de diciembre logramos puntuar de manera importante. Cometimos muchos errores en la confección de la plantilla y también en la planificación, en definitiva, un balance ligeramente negativo y con dos periodos muy delimitados”.

¿Cómo afecta en la preparación al confinamiento por el coronavirus?

“Nos va a afectar muy negativamente, pero a todos los equipos los va a afectar de una manera parecida. Espero que si se reanuda la competición al menos nos den dos semanas de tiempo de preparación”.

¿Qué medidas ha adoptado el club? ¿Qué preparación individual van a seguir las jugadoras?

“Creo que se debe tener un nivel mínimo de preparación, de mantenimiento, y sinceramente creo que deben desconectar del balonmano. Es un tiempo de estar en familia y consolidar la responsabilidad personal, social y de grupo. La vuelta al balonmano será más positiva cuando pase esta grave crisis”.

Parece complicado que se retome la competición ¿Qué le parece todo esto?

“No creo que haya partidos en abril. Los indicios son claros y después del Estado de Alarma y su finalización debería darse algún periodo de preparación”.

¿Piensa que se podrá concluir el campeonato con todas sus jornadas? ¿Hay comunicación con la Española, qué ha comunicado hasta el momento?

“Pienso que no, y de momento no tenemos comunicación sobre ese tema con la Federación Española”.

¿Preocupa que a cada jugadora le 'haya pillado' en sus ciudades? ¿Cómo es la comunicación?

“No, no tenemos preocupación alguna. De hecho, creo que es mejor que la mayoría estén con sus familiares. La comunicación es la necesaria en estos casos, pero yo apuesto por la desconexión del balonmano, así será una fuente de evasión al terminar el periodo de alarma”.

Quitando la derrota en campo del líder BeraBera, los últimos resultados muestran una clara mejoría ¿A qué se debe? ¿Estaba pasando el equipo su mejor momento?

“Estábamos en franca mejoría, nuestro nivel era más alto y creo que el partido de BeraBera no debe empañar eso. Primero porque creo que si hubiésemos creído en nuestras posibilidades allí, hubiéramos dado nuestro verdadero nivel, que no es el que se vio. Las incorporaciones nuevas dieron otro nivel y otro espíritu más competitivo y alegre, más confianza y creo que este grupo de ahora aún no ha mostrado su techo competitivo. Espero que tengamos las seis jornadas que quedan para demostrarlo y creo que podrán sorprenderse positivamente”.