Omar Cook: "Espero ser el entrenador dentro de la pista de este gran equipo"

El veterano base neoyorkino Omar Cook, que militará esta próxima temporada en el Herbalife Gran Canaria, ha asegurado a su llegada a la isla que su técnico Fotis Katsikaris espera de él que se convierta "en un líder" y en el entrenador dentro de la pista de un equipo que el propio Cook cree que "es grande".



"Tengo muchas ganas, porque creo que tenemos un gran equipo, con mucho talento, aunque tenemos que trabajar", ha indicado en declaraciones facilitadas por el club isleño.



Omar Cook, quien a sus 37 años llega al Herbalife Gran Canaria procedente de Movistar Estudiantes, ha manifestado que su nuevo conjunto tiene opciones de hacer grandes cosas este próximo curso.



"Tenemos buenos jugadores y una buena afición, en una gran ciudad. Seguro que el equipo, tras lo ocurrido el año pasado, está hambriento de éxitos. Por lo que a mí respecta, espero ofrecer todo lo mejor que tengo", ha afirmado.



El director de juego estadounidense no ha querido entrar a valorar los posibles objetivos a conseguir en la inminente campaña.



"Personalmente, me gustaría jugar el play off por el título liguero y la Copa del Rey, pero ya veremos qué ocurre durante el curso, porque eso nunca se sabe. Sobre el papel, tenemos equipo para estar entre los ocho primeros de la Liga Endesa, y no deberemos ponernos límites", ha reconocido.



Finalmente, Cook ha tenido palabras de elogio para el base canterano Fabio Santana, con quien compartirá las labores de dirección de juego en el conjunto insular.



"Fabio es joven y tiene mucha energía. Juega muy rápido cuando se dirige a canasta, y puede presionar en toda la pista. Seguro que nos haremos mejores el uno al otro en los entrenamientos", ha dicho.