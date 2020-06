Pepe Mel: "El partido contra el Elche marcará el futuro inmediato de la UD Las Palmas"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado en la víspera de recibir al Elche CF que este partido puede marcar el futuro inmediato del equipo amarillo, y en caso de ganarlo podría plantearse como objetivo el 'play-off' de ascenso a LaLiga Santander.



El técnico madrileño ha recordado en rueda de prensa telemática que podrían situarse a un solo punto del conjunto ilicitano, actual sexto clasificado, y el 'gol-average' particular a favor (Las Palmas venció 2-3 en la primera vuelta), por lo que el choque puede "marcar muchas cosas" en la recta final de la competición.



Mel ha reconocido además que el objetivo es llegar a las cuatro últimas jornadas con sus futbolistas más decisivos en un buen estado físico, aunque de momento continuará con las rotaciones que ha venido implementando desde que se reanudó LaLiga SmartBank.



"El equipo acaba bien los partidos, no da muestras de estar cansado, y el sistema de rotaciones favorece eso. Este partido con el Elche nos puede marcar muchas cosas, esperemos que para bien, y dejar claro en qué situación podemos estar, aunque hay muchos candidatos para el mismo objetivo", ha dicho.



El preparador del conjunto grancanario ha añadido que después de cuatro partidos sin encajar goles, han logrado "cerrar" la portería propia "ante rivales importantes", pero para ello han tenido que plantear los partidos "de otra forma", para que el rival "no tenga ocasiones".



Del Elche ha destacado que con José Rojo 'Pacheta' en el banquillo es un equipo "muy intenso" y que tiene como principal argumento la "velocidad" de sus hombres.



Por último, Mel se ha referido a dos ilustres veteranos que podrían coincidir este sábado sobre el césped del Estadio de Gran Canaria: Rubén Castro y Nino.



El primero, autor de los dos goles anotados por Las Palmas ante Almería (0-1) y Lugo (1-0), cumplirá precisamente mañana 39 años, aunque está pendiente de superar un problema bucal que ya le impidió ser titular el pasado miércoles en Albacete (0-0).



Por su parte, el almeriense Nino, con 40 años cumplidos el pasado día 10 y protagonista de varios derbis canarios cuando defendía al CD Tenerife, es otro consumado especialista del gol al que Mel no ha tenido la "suerte" de poder entrenar, aunque ha reconocido que durante su larga carrera tuvo varias opciones para ello.