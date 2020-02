Pepe Mel, preocupado en contrarrestar el contraataque del Cádiz

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, ha reconocido en la víspera de recibir al Cádiz CF que esta semana ha insistido en frenar el contraataque del actual líder de LaLiga SmartBank, su principal arma, como ya demostró la temporada pasada en este mismo escenario.



El preparador madrileño ha resaltado en rueda de prensa la fortaleza del grupo dirigido por Álvaro Cervera, un técnico que dirige al Cádiz desde Segunda B con una forma de jugar "muy definida", lo que ayuda a los "automatismos", y en la que sus futbolistas creen.



"Tenemos bien aprendida la lección del año pasado contra el Cádiz (0-3); no le puedes conceder nada porque te lo agradece, lo utiliza y lo aprovecha", ha explicado Mel.



Además, no ha escondido que una "solución" para poder contrarrestar ese juego de contragolpe del rival es optar por un sistema de tres centrales y dos carrileros, con el que también evitarían el "atasco" de sus jugadores en las últimas jornadas por la zona central al no disponer de especialistas en las bandas.



Mel ha confirmado que Benito Ramírez ocupará el carril izquierdo, por las ausencias de Dani Castellano (lesionado) y De la Bella (sancionado), y también apostará de inicio por el colombiano Juanjo Narváez, pese a la dificultad de jugar con una máscara por su reciente operación facial.



El entrenador madrileño ha asegurado que "no hay nada peor que no tener regularidad", y admite que seis semanas sin ganar se les "hace largo", pero al mismo tiempo afirma estar "convencido" de que su equipo "va a rendir muy bien" en lo que resta de campeonato.



En cuanto a la inminente marcha de Tomas Pekhart, Mel ha revelado que el motivo es puramente "económico" porque el club se ahorrará "muchísimo dinero" con la salida del delantero checo y tiene que acatar esa decisión de la entidad.



Para suplir su baja, o alguna de las tres posiciones que solicitó en su momento, el técnico madrileño recuerda que una vez agotado el plazo de enero, ahora solo se pueden incorporar futbolistas que estén en paro, y eso "tiene muchas cosas en contra" por la inactividad de los jugadores.



Uno de esos casos es el de Alessandro Matri, delantero italiano con amplia experiencia en clubes como Milan o Juventus, al que Mel conoce "muy bien" de haberse enfrentado a él varias veces, pero ha recordado que tiene 35 años y el referido problema de no tener equipo tras rescindir con el Brescia.



Por ello, y si los futbolistas a incorporar "no mejoran claramente" a los que ya tiene en su plantilla, Mel subraya que prefiere mirar "hacia la gente de la casa", en referencia a los muchos jugadores de los filiales que suele reclamar cada semana para que se entrenen con los profesionales.