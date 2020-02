Pepe Mel: "Debemos enlazar varias victorias para meternos en la pelea por los puestos altos"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado antes de visitar este sábado al CD Numancia que esperan enlazar "dos o tres victorias" para meterse de nuevo "en la pelea" por la parte alta de LaLiga SmartBank, y que depende de ellos conseguirlo, tras siete partidos sin ganar.



El técnico madrileño espera a un Numancia "intenso", que practica un fútbol que se asemeja mucho al del conjunto grancanario, y que está haciendo una "buena temporada".



Mel confía en que su equipo no repita los errores en las áreas, que le condenaron en el último choque en casa ante el Cádiz (1-2).



"Nos pasa frecuentemente, ante Zaragoza, o en Riazor, donde no debimos perder ante el Deportivo, y el ejemplo más claro frente al Cádiz, con un resultado injusto", ha explicado en rueda de prensa.



Mel subraya que maneja varios sistemas, basados en la "versatilidad", lo que les hace ser "mejores", y no descarta retrasar la posición de Pedri para buscar mayor fluidez en el juego, según cómo transcurra el partido, como ha ensayado en los entrenamientos de esta semana.



El técnico madrileño asegura que para cambiar el ánimo "hay que ganar", y la única fórmula que conoce es "trabajar, ser autocríticos, visualizar los errores y corregirlos con los futbolistas".



Mel sostiene que el mes de abril suele ser "crucial" en la competición de Segunda, porque sitúa a los equipos "en la realidad" que van a estar a final de temporada, y tanto Las Palmas como Numancia están en una situación en que aún no saben si tendrán que mirar "hacia arriba o hacia abajo" en la tabla.



Con respecto a algún posible refuerzo, el entrenador madrileño reitera que tiene cumplir la condición de ser un futbolista sin equipo, que se ajuste a los parámetros económicos de la entidad, y que "mejore" en prestaciones a lo que ya tiene en la plantilla.



Preguntado por el posible caso de indisciplina de Tana, quien no viaja a Soria, Mel asegura que el grupo que tiene a sus órdenes "es compacto, estamos unidos y por eso somos fuertes. La unión de todo es lo que suma en este deporte", para después matizar que el vestuario ha "arropado" a Tana para ofrecerle su "perdón".