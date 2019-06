Pepe Mel considera que la UD Las Palmas debe reflexionar y ya piensa en el futuro con optimismo

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, manifestó al término del partido ante el Almería (0-0) que el club debe "reflexionar" y "hacer autocrítica" después del "supuesto plantillón" confeccionado para esta temporada, que ha finalizado sin el ascenso y con la aparición de jugadores del filial, circunstancia que les debe "hacer pensar".

"Hay que ver lo que ha fallado, han faltado cosas, hemos pasado por aquí tres entrenadores y es la lectura que tiene que hacer el club, ser autocríticos, porque es la única forma de mejorar", argumentó en sala de prensa.



El técnico madrileño considera que la aparición de los jugadores canteranos es una "buena noticia" de cara al futuro del equipo amarillo, con el estreno este domingo de Carlos González y Kirian Rodríguez, además de la presencia de Fabio González, Josep Martínez o Cristian Cedrés.

Pepe Mel: “Cada jugador tiene su talento y juntos pueden ser muy buenos. Hay que controlar la euforia, no hay que olvidar que vienen de Segunda B y tienen que seguir aprendiendo y sumar para el equipo”. — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 2 de junio de 2019



"Es un día para pensar en el futuro con optimismo porque hay chicos que van a ayudar mucho", añadió.



Mel valoró el último encuentro en casa, ante el Almería, y dijo que "en cuanto a ocasiones de gol no está mal para un partido complicado de jugar por el ambiente y porque no se jugaba nada".



También matizó que sustituyó a Momo porque el veterano futbolista "no podía más", aunque el jugador escenificó sobre el campo una probable despedida de la afición.



Para finalizar, Mel volvió a referirse a su futuro y aclaró que en lo deportivo ha dado todas sus ideas al club, y que sigue trabajando de cara al futuro "pero ahora toca esperar por el presupuesto".