Pepe Mel: "Será muy importante tener gente fresca en los minutos finales"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, considera "importante" tener frescura en los quince o veinte últimos minutos de los partidos, dado el apretado calendario que afrontarán en LaLiga SmartBank desde este sábado ante el Girona FC en el Estadio de Gran Canaria.

El técnico madrileño cree que esta "nueva forma de fútbol", tras la pandemia del coronavirus, va a ser una "incógnita", y reconoce que al no haber podido disputar partidos amistosos no tiene "una vara de medir" para saber cómo están sus futbolistas ante el regreso a la competición, porque "no ha sido una preparación al uso".

"Los 31 jugadores que tengo a mi disposición van a ser importantes, vamos a tener que jugar con toda la plantilla, tendré que poner a los que mejor estén, porque va a ser como un torneo de ajedrez, habrá que ser listos y mover las piezas", ha explicado en la tarde de este viernes, en una rueda de prensa telemática.

Sesión de vídeo preparatoria del partido, previa al inicio del último entrenamiento ⚽️#LasPalmasGirona#VolverEsGanarpic.twitter.com/DdvwgViG8d — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 12, 2020

A su juicio, tener la posibilidad de realizar cinco cambios le hará ver los encuentros "de diferente forma", porque el físico va a ser "fundamental", ya que "pasará factura" en los finales de los partidos, y es ahí cuando aparecerá la calidad, "los jugadores que con el mínimo esfuerzo ganan partidos y puntos".

Mel también se ha referido al Girona, del que conoce a todos sus futbolistas, o cómo piensa su entrenador, Pep Lluis Martí, pero no sabe en qué estado llegará a la cita del sábado "porque esto ha sido excepcional para todos, ha sido un parón extraño".

"Es curioso que los demás equipos se quejen de venir a Canarias, y yo lo he vivido desde el otro lado. Vamos a perder muchos entrenamientos de calidad por las horas de viaje. Con este formato vamos a hacer una locura de kilómetros", ha expresado en otro momento de su intervención.

Ante una situación así, el riesgo de lesiones "aumenta en un cincuenta por ciento", pero tendrán que "encauzar" esa situación de tener que afrontar once partidos en poco más de un mes.

Uno de los jugadores que se ha lesionado durante la preparación ha sido el guardameta Raúl Fernández, de nuevo con una fractura en la mano derecha que le obligará a pasar de nuevo por el quirófano. Será la decimocuarta operación quirúrgica esta temporada en el vestuario isleño.

Mel no ha querido revelar quién será el portero titular ante el Girona, y ha dicho que tienen las mismas opciones Álvaro Valles, Josep Martínez -pese a haber sido traspasado desde enero pasado al Leipzig alemán para la siguiente temporada- y Álex Domínguez, del equipo filial.

El entrenador de Las Palmas cree que si empiezan bien este mini torneo, "todo el grupo estará mentalmente mucho mejor que cuando nos fuimos, porque el resultado marca mucho en el fútbol profesional".

En cuanto a su posible renovación, Mel ha dicho que el club aún no se ha puesto en contacto con él, pero no habrá problemas para su continuidad, pero lo prioritario ahora es terminar la competición.

"El entendimiento conmigo es muy fácil, estoy a gusto aquí, pero no hemos dado prioridad a eso, vamos a ver cómo arranca esto, en qué posición y categoría estamos, y lo demás llegará", ha asegurado.