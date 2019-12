Pepe Mel: "No me preocupa entrar ahora en play-off”

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado que no le preocupa entrar de inmediato en los puestos de 'play-off' de ascenso en LaLiga SmartBank, sino sumar los tres puntos de este domingo ante el CD Numancia en el Estadio de Gran Canaria.

El técnico madrileño cree que una tercera victoria consecutiva reforzaría la "confianza" del grupo, porque prolongarían la "buena línea" de los últimos encuentros, y ha restado importancia al hecho de meterse ahora mismo entre los seis primeros clasificados.

"No me importa ganar los tres partidos que faltan para acabar el año y la primera vuelta, y no meternos en los play-off, porque lo importante ahora es sumar los puntos", ha explicado este mediodía en la rueda de prensa previa al choque ante el Numancia.

Del conjunto soriano ha destacado que tácticamente es un conjunto "muy sobrio" y que combina tanto el juego "al espacio" como el fútbol "combinativo"; en definitiva, considera que es un "buen equipo dentro de la categoría", sobre todo porque "lleva a rajatabla lo que saber hacer".

Mel no cree que haya euforia en el vestuario isleño después de encadenar dos triunfos ante Oviedo (3-1) y Extremadura (0-1), y ha recordado que si no están al cien por cien, no son "mejores que nadie".

El preparador madrileño no ha dado lista de convocados para apurar hasta última hora la elección de los dieciocho jugadores, sin despejar la duda de si convocará al delantero argentino Sergio Araujo, aunque solo haya realizado dos entrenamientos con el grupo tras un largo periodo de baja.

Con respecto a los cambios obligados en la defensa debido a las bajas de los sancionados Aythami Artiles y Martín Mantovani, ha dicho que Deivid y Mauricio Lemos forman una "pareja solvente", aunque sin descartar las opciones de Eric Curbelo o Álex Suárez.

Preguntado por la posible continuidad de Jonathan Viera cuando finalice su periodo de cesión, ha precisado que intentarán "sacarle todo el jugo" hasta finales de mes, cuando concluya el préstamo del Beijing Guoan, a la espera de que fructifiquen las negociaciones con el club chino para que el atacante continúe en la isla.

El entrenador del equipo amarillo también ha sido cuestionado por su posible renovación, y ha dicho que cuando alguien está "a gusto" y se siente "querido y valorado", normalmente "no busca otros horizontes", pero cree que es prematuro tratar este asunto en diciembre porque lo bueno "llegará a partir de abril".