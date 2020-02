Pier: “Estuve a punto de entrar en el CD Tenerife en lugar de Baraja”

Pier Luigi Cherubino, entrenador del equipo femenino del Real Betis, reconoció este miércoles en Radio Club Tenerife que pensó "en diciembre que volvería" al Granadilla Egatesa. "Llegué a hablar con Sergio Batista y creo que todo el mundo sabe que el problema fue el de siempre", dijo en relación a sus desavenencias con el vicepresidente, Julio Luis Pérez.

"Sí que le he dado muchas vueltas a mí no renovación y es una pena que no se siguiera la senda del año pasado. Alguna vez he hablado con el presidente que podíamos haber optado a alguna de las primeras plazas", añadió.

Pier subrayó que el Granadilla debe aprender "de los errores cometidos", pero en todo caso manifestó que "en el caso de Sergio Batista, son más los aciertos".

También confesó que estuvo "a punto" de ser el elegido por el Tenerife para reemplazar a Baraja y que sus diferencias con Miguel Concepción están definitivamente resueltas.

Por último, se congratuló de la firma de un convenio colectivo "justo" para el fútbol femenino y reivindicó que el Granadilla "debería contar con más y mejores instalaciones".

"Aquí en el Betis tenemos de todo y se nota la diferencia, así que más mérito aún tiene Sergio y su equipo de trabajo", significó.

Pier acaba de lograr con el Betis la clasificación en Copa a costa del Atlético y ha salido de los puestos de descenso que ocupaba el cuadro verdiblanco a su llegada al cargo.