Radoncic: "Tengo ganas de demostrar que puedo jugar en este equipo"

Dino Radoncic, uno de los últimos jugadores en llegar al Iberostar Tenerife, sólo dos semanas antes de que se parara la competición, por lo que poco ha podido demostrar en un grupo que aspira a todo, destacó que "tengo muchas ganas de demostrar que puedo jugar en este equipo".

Tras cerca de dos meses parado por el COVID-19, el Iberostar Tenerife empezó el pasado lunes con los entrenamientos individuales en el pabellón de Deportes Santiago Martín, y para Radoncic hay que coger la forma lo antes posible para lograr estar lo más preparado posible si se reanuda la Liga.

¡Así de contento me tenía nuestra vuelta a los entrenamientos! 👍🏻😀 Qué bonito es volver a Santiago Martín. @CB1939Canarias 💛🖤 Photo by: @emiliocobosc 📸 pic.twitter.com/wJIqmXQmeS — Dino Radončić (@DinoRadoncic6) May 11, 2020

"Después de dos meses parado hay que volver poco a poco y eso es lo que estamos haciendo ahora", indicó el ala-pívot montenegrino en las redes sociales del club lagunero, "hemos hecho ya los primeros toques con balón y correr en cancha y debemos ponernos pronto en forma".

Será a finales de mayo cuando la ACB decida si al final se termina la competición bajo el sistema que ya han determinado pendiente solamente de la sede. En este sentido, Radoncic comentó que "es un sistema que gusta jugar y si al final se logra activar la competición, creo que lo haremos con mucha ilusión y muy motivados".

También reconoció que el grupo que les ha tocado "es muy difícil y será un reto para nosotros, pero tenemos ganas de saber si al final se va a jugar o no".

El ala pívot aseguró que, aunque lleva poco tiempo, se siente muy a gusto en el equipo y en la Isla, porque "todos me han recibido bien y espero demostrar a los aficionados que puedo hacer grandes cosas para el equipo".