Ramírez prefiere no comentar los gritos de los aficionados que piden se vaya

Un sector de aficionados de la UD Las Palmas volvió a manifestarse este jueves en el partido ante el Sporting de Gijón (1-0) con gritos de "Ramírez vete ya", dirigidos al presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, quien preguntado por este asunto no ha querido pronunciarse.



"Ante eso, y lo digo con el máximo respeto, cero comentarios, no tengo nada que manifestar, simplemente respetar lo que digan los aficionados", ha contestado en rueda de prensa este mediodía.



Sin embargo, justo después de serle formulada la pregunta, Ramírez ha dicho con ironía: "Me lo voy a poner de politono en el teléfono", en alusión al grito de "Ramírez vete ya" que, una vez más, sonó desde un sector del público en varias fases del partido, incluso tras la consecución del único gol, marcado por Pedri.



Precisamente, del juvenil tinerfeño ha dicho que "todas las noches" rezaban hasta tenerlo "atado" con un contrato, y una vez firmado les hubiese "encantado" tenerlo "para rato" y no tener que traspasarlo al FC Barcelona por cinco millones de euros.



"Las circunstancias del fútbol son las que son, y más en Segunda, porque en Primera División no lo hubiésemos vendido. A ver si lo tenemos aquí la próxima temporada también con nosotros", ha explicado en alusión a la posibilidad de que juegue cedido otra temporada por el equipo azulgrana.



Con respecto al triunfo ante el Sporting, primero del equipo esta temporada en la sexta jornada de LaLiga SmartBank, Ramírez ha comentado que todos están "contentos" porque necesitaban "ganar cuanto antes para evitar una "presión innecesaria en el vestuario".



Ahora bien, ha aclarado que un tropiezo ante el equipo asturiano no hubiese supuesto la destitución de Pepe Mel como entrenador.



"Tenemos un equipo joven, es un proyecto a largo plazo. Creemos muchísimo en el trabajo de Pepe (Mel) y somos conscientes de las carencias que tiene el equipo con tantos jugadores lesionados", ha precisado.



Ramírez ha insistido en que el primer objetivo del equipo es la permanencia, "no me voy a cansar de repetirlo", ha dicho, y quieren lograrlo pronto para estar "a tiempo" de cambiarlo a uno más ambicioso, porque en ese caso no renunciarían "a nada".