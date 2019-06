Ramón Muñoz: “Al Unión Viera le quedan noventa minutos y en el fútbol todo es posible”

El Unión Viera tiene ante sí una nueva proeza. Al cuadro dirigido por Jero Santana, después de derrotar en el 'play-off' de ascenso a rivales de entidad como el Caudal Deportivo o el Lorca Deportiva, le toca remontar el resultado adverso que se dio en el encuentro de ida de la última eliminatoria hacia la Segunda División B, disputado en el Alfonso Silva.

Los futbolista rojnegros no han dicho su última palabra, y tratarán de voltear en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz el resultado de dos goles que consiguió el filial gaditano en el recinto de Schamann.



El central del Unión Viera, Ramón Muñoz, valoró la actuación de su equipo en el encuentro del pasado sábado: “Creo que el Cádiz B fue superior. En la primera parte casi no salimos de nuestra área. Además, tras el paso por vestuarios, recibimos un tanto, y a los pocos minutos encajamos el segundo. Encima, por si fuera poco, nos quedamos con un futbolista menos por la expulsión de Kevin Pérez. El partido se puso casi imposible. La experiencia es un grado en este tipo de encuentros, y psicológicamente creo que nos hundimos”.



Además, el jugador rojinegro habló del estado físico en el que ha llegado el Unión Viera a esta última eliminatoria: “Entre los jugadores hemos hablado, y coincidimos en que los futbolistas del filial gaditano estaban como motos. Las exigencias de esta fase de ascenso nos afecta en lo físico. Llevo tan solo un entrenamiento en dos semanas. Estoy intentando recuperarme de una lesión. En el minuto 70, yo estaba que no sabía por donde me iba a romper”.



El futbolista grancanario explicó qué debe hacer el Unión Viera para remontar el duelo frente al filial del Cádiz: “Debemos repetir la tónica de las eliminatorias frente a Caudal y Lorca. Tenemos que realizar un planteamiento de partido muy similar fuera de casa. Toca remontar, meter un rápido gol que nos permita vernos por delante en el marcador. Eso metería el miedo en el cuerpo a los andaluces, lo que nos daría opciones de irnos a por un segundo tanto con el que igualar el cruce”.



Por último, Ramón Muñoz no cree que el sueño del ascenso se haya terminado: “Quedan noventa minutos y en el fútbol todo es posible. Quien nos iba a decir a nosotros que íbamos a pasar dos eliminatorias frente a adversarios que nos superan en presupuesto. Podemos hacer dos o tres goles en tierras gaditanas. Somos conscientes de que será complicado, pero la machada es posible”.