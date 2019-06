Raúl Martín: “El Estrella no ha tenido nada que ver en la denuncia interpuesta a la UD Teror Balompié”

El Estrella CF ha sido el gran beneficiado de la decisión tomada por el Comité de Apelación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas de fallar en favor del CD Doramas en el contencioso que mantenía con la UD Teror Balompié por alineación indebida, revocando así una resolución previa del Comité de Competición y Disciplina.

En consecuencia, la entidad de Sardina del Sur sustituye al conjunto de la Villa Mariana en el último cruce del 'play-off' de ascenso a la Tercera División, en el que se medirá al Atlético Paso. El cambio de guión cogió por sorpresa a un cuadro de Raúl Martín, que ya se encontraba de vacaciones, y al que la Federación Canaria ha concedido una semana extra para preparar la eliminatoria.



El técnico del Estrella, Raúl Martín, explicó cómo se enteró de la noticia: “Casualmente en la tarde del pasado martes, cuando estaba saliendo del gimnasio, me llamó el director deportivo y me informó de todo lo que estaba aconteciendo. Fue una gran sorpresa porque ya habíamos dejado de entrenar, nuestra última sesión fue después del partido frente al Haría. Precisamente ayer, íbamos a tener una reunión para sentarnos a hablar de la próxima temporada, pero tocó posponerla, y convocar a los futbolistas para retomar los entrenamientos de cara a preparar la eliminatoria con el Atlético Paso”.



El preparador de la entidad de Sardina del Sur habló del recurso del CD Doramas, que ha dejado al Teror sin 'play-off' de ascenso: “A nosotros nos dicen que es definitivo, pero toca esperar. Hay que ponerse en la tesitura del Teror, que se encontraban preparando la fase de promoción y ahora se la quitan. A cada club le toca pelear por sus intereses. El Estrella no ha tenido nada que ver en la resolución de una denuncia de hace casi tres meses”.



Además, el ex futbolistas del San Pedro Mártir añadió que “con la nueva Ley del Deporte en Canarias, los clubes hemos perdido nuestra esencia. Comenzamos a presentarnos reclamaciones unos contra otros y quisimos agarrarnos a esas denuncias para ganar en los despachos, lo perdido en el terreno de juego. Creo que con la normativa publicada en el mes de Febrero se ha visto adulterada la competición, en especial con esa no ejecución inmediata de las sanciones y los 10 días hábiles para cumplirlas. Al final, algunos clubes lo hacían como siempre, de forma inmediata a la publicación de la sanción, y otros esperaban a que transcurriera el plazo. El desconocimiento de la normativa hacía que cada uno la cumpliera como le parecía”.



Cuestionado por cómo afrontará el Estrella la eliminatoria frente al Atlético Paso, Raúl Martín manifestó que “lo primero que debemos hacer es transmitir tranquilidad y normalidad al asunto. Los futbolistas estaban pensando ya en sus vacaciones, pero debemos seguir siendo fieles a lo que nos ha llevado hasta aquí. Esperamos contar con todo los datos necesarios para medirnos al conjunto palmero. Debemos insistir en nuestra idea, tenemos un emparejamiento a doble partido y hay opciones de retornar a la Tercera División. Esta designación es un premio para el Estrella, porque el equipo, a pesar de venir de un descenso, ha realizado una fantástica campaña. La liga pone a cada uno en su sitio, y nosotros llegamos hasta la última jornada con opciones de ser campeones”.