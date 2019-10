Robert impulsa a Las Palmas Atlético

Las Palmas Atlético confirmó en el Estadio Álvarez Claro su gran estado de forma. Ahí, los pupilos de Juan Manuel Rodríguez sumaron su segunda victoria consecutiva a domicilio; así como su cuarto partido sin conocer la derrota. Todo ello gracias a un solitario tanto de Robert, el cual sirvió para neutralizar a un combativo Melilla.



El encuentro comenzó con los locales dominando el control del esférico. Si bien es cierto que lo movían en zonas donde no corría peligro alguno el cuadro amarillo. Mientras, los visitantes se mantenían replegados en su parcela defensiva y buscaban generar sus ocasiones en rápidas salidas al contragolpe.



Todo ello imposibilitó que se viera un fútbol vistoso sobre el terreno de juego. Solamente Alemán, con un disparo fortísimo desde la frontal del área estuvo cerca de inaugurar el marcador. Sin embargo, el chut no cogió portería.



Tras el paso por vestuarios, todo cambió en favor de Las Palmas Atlético; y es que a los tres minutos se adelantarían en el electrónico. Un gran robo en la zona medular por parte de Reina terminó con un gran servicio de éste para la carrera de Robert, quien no perdonó y superó la estirada de Oleaga con una definición de altura.



A partir de ese instante, el Melilla se lanzó con todo a por la igualada; pero tal y como ya ocurriera en el primer acto, los insulares no pasaron excesivos apuros para evitar que sus adversarios se acercaran al portal defendido por Choolani. Además, las pocas veces que Hicham y Ceberio probaron fortuna se encontraron con grandes paradas del arquero visitante.



Finalmente los puntos volaron para Gran Canaria y el filial de la Unión Deportiva se coloca en la zona cómoda de la tabla y ya piensa en su próximo compromiso liguero, ese que les medirá ante Las Rozas.





MELILLA (0): Oleaga; Carrión, Mahanan (Héctor, 60'), Ramos, Mawi; Romero, Deco (Entrena, 85'), Hicham, Carri; Ceberio y Diana.



LAS PALMAS ATLÉTICO (1): Choolani; Jesús, Daniel, Manu, Josemi; Reina (Toni Robaina, 63'), Robert (Pablo Haro, 79'), Gorka; Juan, Joel y David (Jürgen, 75').



ÁRBITRO: Jorge Díaz Escudero. Amonestó a los locales Hicham, Romero y Deco; y a los visitantes Gorka, Josemi, Reina, Dani Martín y Toni Robaina.



GOLES: 0-1 (48'): Robert.



INCIDENCIAS: Estadio Álvarez Claro.