El Rocasa Gran Canaria revalida el II Torneo Internacional

Brillante segunda mitad de las teldenses que no dieron opción alguna a su rival, el Boden Handboll de Suecia, sumando su tercer triunfo consecutivo por 26-20 en los tres partidos disputados, lo que las convertía en campeonas por segundo año consecutivo del Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte. Lisandra Lussón (Rocasa Gran Canaria) nombrada mejor jugadora del Torneo, mientras que el galardón de máxima goleadora fue a parar a manos de Kristiane Stormoen (17 goles) del Boden Handboll.



Mejor puesta en escena la que propuso el Boden en el arranque del encuentro, con dos tantos consecutivos materializados por Johanna Hellgren y Emmy Nordmark que les daba la primera ventaja del encuentro, respondiendo las locales con un latigazo de Sayna que las mantenía a una distancia prudencial.



El Rocasa no se encontraba cómodo sobre la pista y no encontraba ninguna facilidad para acercarse a la meta defendida por Virginia Robles, que se beneficiaba de la provisional falta de puntería de las teldenses para mantener un colchón de dos goles de ventaja.



Carlos Herrera reajustaba su defensa y Paula Valdivia, Lisandra Lussón y Sayna se encargaban de afinar su punto de mira para colocar el 5 iguales en el luminoso, entrando el partido en un ida y vuelta en el que la mejoría de las locales era evidente, pero sin lograr aumentar la distancia sobre su rival, convirtiéndose las dos guardametas, Ana Palomino y Virginia Robles, en protagonistas con varias paradas de mérito incluido un penalti detenido por cada una de ellas.



Lisandra Lussón desde los 7 metros se encargaba de romper la igualada sobre la bocina llegándose al ecuador con 12-11 a favor del Rocasa GC.



Dos goles en la reanudación del partido por parte de Arinegua Pérez y Sayna Mbengue dejaban a las claras la intención de las locales de no querer dejar lugar a la sorpresa, en un partido que parecía controlado por las pupilas de Carlos Herrera, que encontraban en la vertiginosa velocidad de Paula Valdivia la llave de la tranquilidad en una segunda mitad en la que controlaban plácidamente el encuentro.



La fatiga de los tres días de competición comenzaba a pasar factura en ambos equipos, aprovechando las locales para dar minutos a todas las jugadoras, siendo Georgina Ramos y Alba Spugnini las encargadas de cerrar el marcador con los dos últimos tantos del torneo, que certificaba el triunfo en el encuentro del Rocasa Gran Canaria (26-20) y que hacían extensible al Torneo Internacional, con 3 victorias en los 3 encuentros disputados, que les convertían en ganadoras del mismo por segunda vez consecutiva.



CLASIFICACIÓN



1º Rocasa Gran Canaria: 6 puntos +12



2º Rincón Fertilidad Málaga: 4 puntos +11



3º Boden Handball: 2 puntos -7



4º Juro Unirek VZV: 0 puntos – 20



Mejor jugadora: Lissandra Lussón (Rocasa Gran Canaria).



Máxima goleadora: Kristiane Stormoen (Boden Handboll)



TOP 5 GOLEADORAS



1º Kristiane Stormoen (Boden Handboll): 17 goles



2º Lisandra Lussón (Rocasa Gran Canaria): 16 goles



3º Soledad López (Rincón Fertilidad Málaga): 15 goles



4º Sayna Mbengue (Rocasa Gran Canaria): 11 goles



5º Estela Doiro (Rincón Fertilidad Málaga): 10 goles