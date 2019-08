Rodrigo Gallardo renueva en el Vecindario ACE Gran Canaria

El jugador nacido en Argentina y criado en Tenerife Rodrigo Gallardo lucirá por segundo año consecutivo los colores del Vecindario ACE Gran Canaria tras los buenos resultados de la pasada temporada, ha informado el equipo isleño este lunes a través de un comunicado.



El Vecindario ha renovado el contrato con Gallardo que se inició la anterior temporada después de que hubiese demostrado una gran progresión profesional en los equipos Arona Tenerife Sur, Club Sant Martí, Club Cisneros Alter de Tenerife y el Club Voleadores de Cieza.



"El curso pasado demostró una capacidad de aprendizaje y de adaptación digna de elogio, al aclimatarse totalmente a su nuevo equipo y lo que era más difícil, a su debut en la elite teniendo que jugar en la posición de líbero y no en la de receptor, a pesar de ser ésta su posición natural", ha destacado el club en la nota.



"El principal motivo que me ha impulsado a llegar a un acuerdo para continuar esta temporada en el equipo es la confianza que Paco me ha transmitido desde mi llegada al club", ha confesado Rodrigo, quien también ha destacado la labor de sus compañeros, que le han hecho "sentirse como un miembro más de la familia desde el primer momento".



El jugador ha asegurado en el comunicado tener "más ganas si cabe que el año pasado para devolver a Paco toda esa confianza" que ha depositado en él.



El Vecindario ACE Gran Canaria ha señalado también la "polivalencia en la pista" de Gallardo, que "destaca como gran jugador de voleyplaya, lo que le ha ayudado en su juego en la pista, desarrollando al máximo sus reflejos, convirtiéndolo en un jugador más completo".



Con respecto al resto de incorporaciones a la plantilla para esta temporada 2019/2020, Gallardo ha considerado que "las tres que se han hecho nos pueden ayudar a la hora de ser más competitivos y poder pelear por los puestos altos de la tabla" y ha asegurado que "el equipo mantiene el bloque de la temporada pasada, lo que asegura un buen ambiente y el sentimiento de estar unidos".