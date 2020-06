Rubén Baraja solo piensa en el partido frente al RC Deportivo

El entrenador del CD Tenerife, Rubén Baraja, ha asegurado esta tarde que el único “objetivo claro” del conjunto blanquiazul es el partido de mañana ante el RC Deportivo, por lo que “ni si quiera” se ha planteado “hacer números” ni hacer “las cuentas de la vieja”.



En la rueda de prensa telemática previa al choque de este martes en el que los blanquiazules buscarán lograr la cuarta victoria consecutiva, el técnico ha insistido en su mensaje de partido a partido y no ha analizado las opciones de llegar a los puestos de promoción, a pesar de que mañana podrían ocupar, al menos temporalmente, un lugar en la zona de privilegio.



Rubén Baraja ha afirmado que el conjunto chicharrero ha tenido un “crecimiento exponencial en el rendimiento” que todos hubieran firmado, y para ello ha resultado determinante que “los jugadores hayan entendido y creído en la idea”.



En cuanto a las declaraciones del entrenador del RC Deportivo, Fernando Vázquez, en las que aseguraba que los equipos visitantes que juegan en la isla tienen la dificultad añadida de adaptarse al ambiente, Rubén Baraja ha dicho que respeta su opinión y no ha querido entrar en ninguna polémica.



El entrenador del combinado canario ha resaltado que “cuando tienes una buena dinámica y buenos resultados, emocionalmente te sientes bien y todo sale mucho mejor”.



“Ganar es por lo que competimos cada día, y cuando lo consigues todo es mejor", ha agregado.



“El equipo se siente bien. Para los entrenadores es difícil modificar en este sentido, por el trabajo que han hecho los jugadores. Si no hubiéramos conseguido buenos resultados se diría que no estamos bien físicamente", ha relatado.



Rubén Baraja ha comentado que es “una lástima” que no puedan disfrutar de este momento con la afición, aunque ha dicho que espera que los aficionados “se sientan partícipes” del rendimiento del equipo.



“Los dos equipos hemos tenido una buena evolución, no sin esfuerzo ni sufrimiento, pero todavía hay que cerrar objetivos. Será un partido abierto y competido", ha opinado sobre el encuentro de mañana.