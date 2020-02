Rubén Baraja: "El Heliodoro siempre es un plus para nosotros"

Rubén Baraja habló en rueda de prensa de la actualidad del CD Tenerife. El tecnico vallisoletano resaltó la importancia del Heliodoro para su equipo y destacó lo importante que resulta para su persona el duelo frente al Elche. Además, el preparador blanquiazul valoró la incorporación del nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero.

Rubén Baraja habló de la actualidad blanquiazul: "Las recuperaciones de Álex Bermejo y Dani Hernández han sido positivas. En el caso de Dani Hernández acortando plazos, y eso habla muy bien de nuestros servicios médicos. Son dos noticias importantes para nosotros".

El técnico vallisoletano destacó la importancia del partido frente al Elche: "Será un partido especial para mí ante el Elche CF. Fue mi primera experiencia profesional en los banquillos. Un año difícil después del descenso administrativo, pero hicimos una gran temporada. Tengo un gran recuerdo".



Cuestionado por la posición clasificatoria del CD Tenerife, el preparador pucelano manifestó que "sabemos nuestra realidad y situación, aquí no se sale de bajo en una o dos jornadas. Hay que sumar puntos. Un mal resultado te puede volver a meter ahí. Hay que ponerle tensión al partido y tendremos la ayuda de nuestra gente. Jugar en el Heliodoro Rodríguez López es un plus para nosotros".



Baraja valoró el momento por el que atraviesa el Elche: "Está compitiendo a gran nivel. Quiere jugar desde atrás, atraerte para luego encontrar espacios. Tiene una gran línea defensiva, y jugadores como Pere Milla y Nino que son muy importantes".



Respecto a la incorporación de Juan Carlos Cordero como director deportivo del CD Tenerife, el entrenador blanquiazul argumentó que "Cordero tiene una gran experiencia. Vive el día a día con nosotros para conectar rápido y conocer lo que queremos de nuestro juego. Hay cosas importantes que tratar, y estamos aquí para remar todos en la misma dirección".



Por último, Baraja aclaró su situación como máximo responsable técnico de los blanquiazules: "No es momento de habar de mi futuro, ahora hay cosas más importantes. Queda mucho en juego, ya habrá tiempo para eso. Todo llega de manera muy natural, pero me he sentido arropado desde el principio y siento que el trabajo se valora".