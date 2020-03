La SD Tenisca, nuevo líder de la Tercera División

La SD Tenisca sumaba en suelo palmero los puntos en juego para tomar el liderato, aprovechando la derrota del Marino en Maspalomas, mientras que en la zona roja hay cambio de cromos en el antepenúltimo puesto, cayendo el Ibarra, y saliendo el Atlético Unión de Güímar.



El Tenisca toma el liderato que ganaba la noche del sábado, en el arranque de la jornada, y tras vencer al Atlético Paso en el derbi insular de La Palma. Para los del Valle de Aridane es un paso atrás importante en sus aspiraciones de meterse entre los mejores, pero su trayectoria no invita al optimismo, con dos derrotas consecutivas, mientras que para el conjunto capitalino es reafirmar su candidatura, con dos victorias seguidas en otras tantas salidas.



Tamaraceite y Buzanada demostraron las diferencias clasificatorias en las que se encuentran, y mientras los grancanarios se consolidan en los puestos de privilegio, los tinerfeños quedan en una situación complicada, que pese a todo, les permite seguir viendo la luz del final del túnel, pues los equipos que le superan tampoco hacen la tarea.



El San Fernando no quería quedarse descolgado del grupo de los mejores, tras los resultados de la jornada, y goleó al Marino, conjunto que pierde el liderato y cae a la tercera plaza, quedando a un punto de la cuarta, lugar que ocupa precisamente el conjunto de Maspalomas, su rival en la jornada.



Por la mínima, y con gol de Brian Martín en los primeros minutos, vence el filial del Tenerife en territorio satauteño. Los tinerfeños siguen creyendo en la posibilidad de alcanzar el cuarteto de cabeza, están a siete puntos del cuarto puesto, el San Fernando, y tienen un partido pendiente, mientras que para el Villa son perder la realidad de su clasificación, últimos y con medio billete a la categoría Preferente de su provincia.



El Vera, que trasladó su partido a Los Príncipes por deterioros graves en el Salvador Ledesma cuando el temporal de viento y calina azotó Canarias, venció al San Mateo en un partido que controló en la primera parte, con un gol en propia puerta y otro desde el centro del campo, pero que erró en la segunda parte, permitiendo que el conjunto grancanario casi le empatase.



El Atlético Tacoronte se mete en problemas, y en la jornada salvaba un punto pese a marcharse al descanso con un resultado favorable de dos tantos a cero ante un Gran Tarajal, que en la segunda parte pudo llevarse el duelo. Empate que no sirve a los tinerfeños para alejarse de la zona roja, ni a los majoreros para engancharse con la parte alta.



El Unión Puerto, tras dos derrotas consecutivas, y un partido por disputar, se mete en zona tranquila, aunque no debe despistarse ya que el descenso no está muy lejos, mientras que el Santa Úrsula rompe una racha positiva, con dos victorias ante equipos de la parte alta (Tenisca y Atlético Paso), y vuelve a notar la zona roja cerca, quedando a nueve créditos.



El Mensajero ya respira, y alivia su situación tras una temporada de sobresaltos e incertidumbre en la clasificación. Parece estar en la línea de juego y resultados que se le presumen, siendo de los mejores de la segunda vuelta, pero deja tocado al filial de Las Palmas, que aún está lejos de conseguir la salvación matemática.

Ángel Sánchez: "Creo que hay que darle valor a lo que están haciendo estos futbolistas" 👏. El míster mensajerista, contento con la imagen del equipo. #SaldremosDeEsta



🎥https://t.co/276usQu0ozpic.twitter.com/P21jGFRu6L — C.D. Mensajero (@CDMensajero) March 8, 2020



El Atlético Unión de Güímar sale de los puestos de descenso en los que lleva desde la jornada veintidós, y aunque empatado a puntos con el Ibarra, intercambia ese límite de la zona roja. Para el Lanzarote, es su decimosexto empate, y seguir mirando de reojo, con preocupación, el descenso a la categoría provincial.



Peligroso resbalón del Ibarra, que llevaba sin caer en descenso desde la jornada novena, pese a su desastrosa racha negativa, con un solo punto en las últimas ocho jornadas. Los "galleteros" se meten en el abismo, mientras que su rival de la jornada, el Unión Viera, también con un solo empate en las últimas citas, respira con la victoria en el Villa Isabel.