La SD Tenisca vuelve a mandar en la Tercera División

El Tenisca recupera el liderato, pese a su empate en Mirca, aprovechando la derrota del Marino, y alcanza su septuagésima quinta jornada liderando el grupo desde la fundación del Grupo Canario de Tercera División, mientras que el San Fernando entra entre los primeros goleando al Vera, y cae al descenso el Atlético Unión de Güímar.



El Tenisca no tenía un partido fácil, pese a jugarlo en el Virgen de Las Nieves, pues la visita del Unión Viera se antojaba importante, en puntos, para los dos equipos. En la prolongación, el pichichi del grupo, Dani López, en una acción personal, le daba el punto necesario para subir su equipo al primer puesto.

¡Revive el resumen del Tenisca 1-1 Unión Viera!



Ya disponible pic.twitter.com/I2ApDJefJ9 — S.D.Tenisca Oficial (@SDTenisca) January 26, 2020



El Santa Úrsula deja el descenso con su victoria ante el entonces líder Marino por la mínima, en un encuentro que fue igualado en la primera parte, con ocasiones para los locales, y juego para los visitante, sin embargo, el juego se trabó mucho en la segunda parte, y sólo las acciones individuales decantaron el resultado final, que supo manejar mejor el equipo que más inteligente jugó.



El Atlético Paso sigue en el grupo de los mejores, y con visos de permanecer en él por largo tiempo, pues los resultados le acompañan y el rendimiento del equipo de Maxi Barrera, un recién ascendido, hay que recordarlo, así no acreditan, todo lo contrario que su rival, la Unión Deportiva Lanzarote, que se ser candidato al ascenso, se ha puesto en serio aspirante al descenso.



El San Fernando mantiene la cuarta plaza, y lo hace rompiendo una de las citas del fútbol que dice, "a entrenador nuevo, victoria segura". El Vera estrenaba nuevo responsable técnico, tras la cesión de los derechos federativos de Francis Díaz, rumbo al Granadilla de la Liga Iberdrola, y la llegada de Moisés Rodríguez. Los del Puerto de la Cruz siguen alejados de la zona complicada, pero no tanto como para tener mucha confianza.



El Tamaraceite se engancha con la zona noble y queda ahora a un punto de la cuarta plaza tras golear al Mensajero, en un partido igualado y con alternativas en el marcador. Los palmeros siguen al borde del descenso, y sin una cadena seguida de resultados que les aleje de la zona roja en la que llevan toda la temporada, y que tan disgustado tiene a sus aficionados.



El derbi majorero, que se jugó en el Vicente Carreño del norte de la isla, por obras en Los Pozos, y por no reunir la seguridad adecuada para tantos espectadores el complejo insular Francisco Melián, se lo llevó el Unión Puerto con un solitario tanto de José "Chata", pasada la hora de juego. Derrota que hace caer al Gran Tarajal hasta la sexta plaza de la tabla.



El Tenerife quiere engancharse al grupo de los mejores, y cortar su dinámica irregular de la temporada, y hoy, ante el Buzanada, tenía una oportunidad ideal que no desaprovechó, goleando a un equipo sureño que demostró sobre la cancha por qué está en la zona roja de la clasificación, y que tendrá que cambiar mucho si no quiere bajar a la liga provincial.



Cada vez lo tiene más complicado el Villa de Santa Brígida, si es que en alguna ocasión, durante la temporada, se vio con opciones de poder salir de la zona de descenso. Son ya veintidós jornadas, y la línea de salvación está ya al doble de los puntos que tienen los satauteños. El San Mateo puso en la realidad a un equipo que sólo ha ganado dos partidos.



El Atlético Unión de Güímar vuelve a puestos de descenso tras su derrota en casa ante el filial de Las Palmas, equipo que respira clasificatoriamente a costa de un rival directo en la lucha por la permanencia. Los locales dominaron más, pero no tuvieron fortuna de cara al gol, fallando incluso una pena máxima en los instantes finales del partido.



Respira el Atlético Tacoronte tras cinco derrotas consecutivas, y deja en una delicada situación al Ibarra, con dos encuentros sin ganar y muy cerca de la zona roja. El partido no fue bueno, y la clasificación influyó en el juego, hasta que los errores defensivos fueron poniendo la balanza del lado tacorontero.