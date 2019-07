El nuevo ŠKODA SCALA, ya disponible en Canarias

Con un nuevo carácter, una nueva tecnología y un nuevo nombre, el ŠKODA SCALA redefine por completo el segmento de los coches compactos. Su nombre no ha sido elegido al azar, el ‘SCALA’ procede del latín y significa ‘escalera’ y con él ŠKODA da un paso adelante en la historia de la marca.



El nuevo compacto de la firma checa, ya disponible en los concesionarios oficiales de Canarias, combina un diseño emotivo con un alto grado de funcionalidad y conectividad de última generación, y transfiere por primera vez el sensacional lenguaje de diseño del prototipo VISION RS a un vehículo producido en serie. El ŠKODA SCALA está disponible con cinco variantes de motores, con potencias desde los 115 CV (85 kW) hasta los 150 CV (110 kW).



El nuevo miembro de la familia destaca también por un alto nivel de seguridad activa y pasiva, y un generoso espacio interior tanto para pasajeros como para el equipaje con el maletero más grande de su segmento. Como no podría se de otra maner el SCALA llega con numerosas características Simply Clever y una relación calidad-precio inmejorable.



Más emotivo y dinámico



Con sus superficies claramente definidas, sus líneas fluidas y su aerodinámica avanzada, el nuevo ŠKODA SCALA es moderno y deportivo. El frontal impacta con una parrilla del radiador erguida, una gran entrada de aire debajo y cortinas de aire laterales.



El SCALA llega con signos identificativos únicos que le aportan mucha personalidad al nuevo compacto como la luna trasera extendida que luce la inscripción ŠKODA que ahora se puede pedir en este compacto como alternativa al portón trasero estándar. En este caso, la inscripción ‘ŠKODA’ aparece en la misma luna.



Los innovadores faros delanteros y traseros LED también moldean la imagen del ŠKODA SCALA y exhiben los elementos de diseño cristalino típicos de la marca. El SCALA es el primer ŠKODA en ofrecer intermitentes traseros dinámicos de forma opcional.



La gama de llantas disponibles para el ŠKODA SCALA parte de los modelos de acero de 15 y 16 pulgadas. Además, se puede elegir entre numerosas llantas de aleación de entre 16 y 18 pulgadas. Las llantas Hoedus de 16 pulgadas, las Propus de 17 y las Vega Aero de 18 son nuevas en la oferta. Todas son en negro brillante y se han optimizado aerodinámicamente para agilizar el coche



Novedoso interior



Como es habitual en la marca, el ŠKODA SCALA ofrece un habitáculo muy espacioso, igualando prácticamente al del ŠKODA OCTAVIA. Esta amplitud es gracias al uso de la plataforma modular transversal MQB que permite una producción extremadamente flexible y eficiente y con el que se consigue 2.649 milímetros de distancia entre ejes del vehículo. Esta plataforma de última generación MQB A0 del Grupo Volkswagen da la posibilidad además de integrar numerosos sistemas de asistencia innovadores de segmentos superiores.



El interior del ŠKODA SCALA sorprende además con nuevas tiras decorativas y el uso de exquisitos materiales como las superficies de plástico suave. El compacto SCALA ofrece una acogedora iluminación ambiental que permite escoger entre luz blanca o roja, así como los tonos cálidos y las costuras de contraste para la tapicería de los asientos. Una combinación de elementos que aseguran una agradable sensación de espacio en el habitáculo. De manera opcional los clientes pueden encargar tapicería hecha de la sofisticada microfibra Suedia.



Alto nivel de seguridad



Numerosos sistemas de seguridad pasiva y sistemas de asistencia convierten al nuevo ŠKODA SCALA en el vehículo más seguro del segmento de los coches compactos. Como novedad, el SCALA viene equipado de serie con tecnología LED para los faros delanteros y traseros, con una versión full-LED disponible de forma opcional.



El ŠKODA SCALA proporciona un alto nivel de seguridad pasiva, con hasta nueve airbags y un sistema proactivo de protección de los ocupantes, el Crew Protect Assist, que cierra rápida y automáticamente las ventanas y pretensa los cinturones de seguridad delanteros. Además, gracias al Freno Multicolisión, tras un accidente, el asistente impide que el vehículo siga rodando de forma descontrolada.



Para hacer que la conducción sea más segura y mejorar la visibilidad en la oscuridad o en condiciones meteorológicas adversas, el ŠKODA SCALA es el primero de su segmento en venir equipado de serie con la innovadora tecnología LED en las luces cortas y las luces de posición, así como en los faros traseros, luces de freno y faros antiniebla. La versión full-LED de los faros traseros también incluye las luces de marcha atrás, así como, por primera vez en un ŠKODA, intermitentes dinámicos.



El elemento más destacable de los nuevos sistemas de asistencia del ŠKODA SCALA es el Side Assist opcional. Gracias a dos sensores de radar en la parte trasera del coche, puede detectar vehículos acercándose por detrás con la intención de adelantar o situados en el ángulo muerto del coche. El sistema Side Assist puede detectar vehículos a hasta 70 m de distancia. El conductor es informado mediante un indicador LED en la parte interior de las carcasas de los retrovisores laterales.



Los sistemas Lane Assist y Front Assist están incluidos en el equipamiento de serie del ŠKODA SCALA. Usando un cámara, el Lane Assist reconoce las marcas de carril y ayuda al conductor a mantenerse en el mismo. El Front Assist, que incluye las funciones Freno de Emergencia en Ciudad y Protección Predictiva de Peatones, monitoriza la zona delante del coche durante la conducción en ciudad, ayudando así a prevenir accidentes. El sistema opcional de detección de fatiga Alerta del Conductor emitiendo un aviso cuando percibe que disminuye su concentración. También se podrá equipar con el Control de Crucero Adaptativo (ACC) diseñado para los viajes largos.



Para facilitar la maniobra de aparcamiento el SCALA incluye de manera opcional la cámara de visión trasera y el Park Assist, que ayudan al conductor para estacionar o salir de un aparcamiento en línea o en batería. El sistema también viene equipado con Manoeuvre Assist que harán que el vehículo frene automáticamente si los sensores detectan un obstáculo peligroso delante o detrás del coche durante el estacionamiento.



El Auto Light Assist también está disponible como opcional, en esta caso el vehículo usa una cámara para detectar el tráfico en dirección contraria, así como los vehículos situados por delante del SCALA, y cambia las luces largas por las cortas de manera automática.



Cinco motores



El nuevo ŠKODA SCALA viene con una selección de cinco motores distintos que van de los 115 a los 150 CV (85 a 110 kW). Todos ellos disponen de inyección directa, así como turboalimentación y, por supuesto, cumplen con el estándar de emisiones Euro 6d-TEMP. En su lanzamiento al mercado, ŠKODA ofrece tres motores de gasolina con una cilindrada de 1.0 o 1.5 litros, así como un motor diésel de 1.6 litros. Todos los motores vienen con recuperación de la energía de frenada y tecnología Stop/Start; el 1.5 TSI está equipado con Tecnología de Cilindros Activos (ACT).



El ŠKODA SCALA está disponible en Canarias en cuatro versiones diferentes: Ambition, Ambition Plus, Style y Style Plus. Una amplia oferta para que cada cliente puede adquirir el SCALA que más se ajuste a sus necesidades y gustos. La versión de salida es el SCALA Ambition con un completo equipamiento de serie como el volante multifunción, sensor de parking trasero y cámara trasera para facilitar las maniobras de estacionamiento. Además, destacan entre un amplio abanico de asistentes de serie como el Lane Assist, Front Assist o el asistente de salida en cuesta. Esta versión se podrá mejorar con el paquete Ambition Plus pensada para aquellos clientes que apuestan por un diseño más refinado gracias al “Paquete Imagen” que incluye la luna trasera extendida, el spoiler en el color de la carrocería y luces traseras LED con intermitente dinámico; además esta versión incluye llantas de aleación de 17 pulgadas e incorpora el climatizador bizona.