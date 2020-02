El derbi canario entre el Salud y el Rocasa termina en tablas

El derbi canario de la liga Guerreras Iberdrola terminó en tablas (25-25). El Rocasa Gran Canaria ACE terminó con su mala dinámica de las últimas semanas, aunque no pudo retomar a la senda del triunfo. Por su parte, el Balonmano Salud Tenerife sumó un meritorio resultado de cara a su objetivo de conseguir la salvación en la máxima categoría del balonmano femenino, pero no pudo conseguir la victoria en un partido intensó, que dominó en su gran mayoría.



La cubana Lisandra Lusson fue la encargada de inaugurar el marcador. A continuación, Judith Vizuete respondió, desde los siete metros, para lograr el primer tanto de las blanquiazules. Durante los primeros compases del choque, se vio un intenso Salud en defensa, y con mayor efectividad en la parcela ofensiva, lo que le permitió tomar el mando del marcador (3-1).



Las pérdidas de balón condicionaron al Rocasa en el tramo inicial del encuentro. Además, las intervenciones de la portera local Irene Sánchez y los remates a la madera impedían que las amarillas vieran puerta con claridad. A los diez minutos, una acción de Ángela Cioca dio una renta del tres goles al equipo de Octavio Pérez (5-2).



Judith Vizuete y la angoleña Magda Cazanga eran incontrolables para las teldenses. Fruto de ello, Carlos Herrera se vio obligado a solicitar el primer tiempo muerto del partido (8-4). Tras la interrupción, el Rocasa despertó con sendos goles de Tiddara Trojaola y Jaqueline Anastacio (8-6).



En la recta final del primer acto, el Salud contrarrestó las embestidas de las teldenses por ajustar las diferencias. Las chicas de Carlos Herrera se mostraban poco efectivas, y Magda Cazanga se mostró arrolladora (12-7). Los errores en la circulación de balón derivaron en que el Rocasa se fuera al descanso con una desventaja de cuatro tantos (13-9).



Tras la reanudación, el Remudas salió claramente a dominar el juego y acortó distancias con los tantos, en los primeros cinco minutos, de Jaqueline Anastacio y Paula Valdivia (13-11). El cuadro de Carlos Herrera tuvo mayor claridad de ideas, pero se encontró siempre con la réplica de un Salud, alentado por su afición (15-12).



La internacional brasileña se mostró con la principal referencia en ataque de las teldenses, obligando a Octavio Pérez a cambiar la dinámica de esta seguna mitad con un tiempo muerto (16-15). El Rocasa trabajó a destajo para terminar consiguiendo la igualada, con un doblete de Melania Falcón (16-16).



A continuación, se vivió un partido muy intenso, marcado por la lesión en la rodilla de la andaluza Paula Valdivia. A falta de diez minutos, el Salud, con un remate de Magda Cazanga, se vio con una ventaja de dos dianas (22-20). El equipo de Carlos Herrera no se amedrentó y volteó la balanza a su favor con una genialidad en el remate de Melania Falcón (24-25).



En las acciones decisivas, Magda Cazanga niveló el electrónico, y el Rocasa pasó a disfrutar de una última jugada para apuntarse la victoria. Sin embargo, las chicas de Carlos Herrera no aprovecharon su última oportunidad debido a la solidez defensiva del Salud (25-25).





25 BALONMANO SALUD TENERIFE: Irene Sánchez; Judith Vizuete (5), Lara Coello, Ángela Cioca (3), Lea Kofler, Adriana Chelaru (2), Alicia Robles (4), Katarina Bojicic, Alma Jaén, Danae Carrasco, Magda Cazanga (8), Inés Rein (3) y Agustina Jaén.



25 ROCASA GRAN CANARIA ACE: Silvia Navarro; Melania Falcón (6), Arinegua Pérez, Paula Valdivia (5), Lisandra Lusson (4), Alba Spugnini (1), Haridian Rodríguez (1), Tiddara Trojaola (3), Katarina Tanaskovic (1), María González, Kinga Gutkowska, Ana Palominos, Yraya Machin y Jaqueline Anastacio (4).



ÁRBITROS: Oriol Álvarez y Raúl Escoda. Excluyeron por las locales a Ángel Gioca (dos veces) e Inés Rein (una vez); y por las visitantes a Lisandra Lusson (dos veces), Alba Spugnini (una vez) y María González (dos veces).



PARCIALES: 2-1, 5-2, 6-4, 8-5, 10-7, 13-9—descanso--, 13-11, 15-12, 17-17, 22-20, 24-24 y 25-25.



INCIDENCIAS: Pabellón Municipal de La Salud.