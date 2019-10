Samuel García: “Pretendo estar en los Juegos Olímpicos”

El velocista Samuel García hace un repaso de la temporada 2018-2019 y desde ya se prepara para la "ilusionante" campaña 2020. Juegos Iberoamericanos en Tenerife, Juegos Olímpicos, mítines, campeonatos, liga, el atleta palmero se toma un respiro en su isla natal antes de sumergirse en la preparación para tantas citas. Allí, en la plaza Santo Domingo, hablamos con el blanquiazul.

. ¿Cómo definirías la temporada 2018-2019?

"La temporada, en líneas generales, ha salido bastante regular, ya que me muevo en unos niveles de exigencia muy importantes. Decidí, tanto en 2016 y en 2019, preparar solo la temporada estival de competiciones. La temporada empezó bastante bien. A nivel de club, gané todo lo que podía ganar, y a partir de ahí, en los mítines, no salían las marcas que buscaba. Así llegó el Campeonato de España, entonces tenía anginas y un proceso gripal importante que me tuvo apartado de las pistas de entrenamiento sobre 10 días. No obstante, acabé con buenas sensaciones en Doha, a pesar de que el colectivo no salió como esperaba. A nivel individual tuve un buen parcial, me sentí bien y eso me ha dado fuerzas como para que el próximo año vuelva el nivel de Samuel García".

. ¿Cuáles son tus objetivos de cara a la temporada que viene?

"Vengo de una temporada atípica. Finalicé el mundial de Doha en octubre y, desde entonces, tomé dos semanas de vacaciones, en las que he intentado desconectar en La Palma. Después, comenzaremos a preparar esta temporada tan ilusionante, como son todas las olímpicas. Pretendo estar en los Juegos, y ya no solo individualmente sino también en colectivo, en el relevo. También se presentan varios mítines extremadamente importantes. Además, esta vez si tocaremos la temporada invernal. Tenemos el Campeonato Iberoamericano en Tenerife. Me llama mucho la atención correr con España en casa, y que la gente de La Palma y del resto de las islas pueda asistir a la competición. Estos son los pilares fundamentales en mi nueva temporada. Es muy ilusionante, como decía, ya que vengo de una temporada bastante regular y no estoy acostumbrado. Eso me llena de energía para revertir la situación".

. Para ti, ¿el Tenerife CajaCanarias ha tocado techo?

"El Tenerife CajaCanarias lleva unos años en muy buen nivel. Puede parecer normal, pero para nada es normal. Es atípico que un club canario con el nivel de deportistas que hay, con la exigencia que hay y, sobre todo, el depender solo de los fichajes canarios, cuente con un equipo preparado para luchar en división de honor y pueda medirse con clubes como el Barcelona o el Playas de Castellón. Quedar quintos de España ya parece algo normal, pero desde luego que no lo es. Hay que seguir invirtiendo en el Tenerife CajaCanarias, en el atletismo tinerfeño y, a partir de ahí, seguir trabajando para mejorar ese quinto puesto de la Copa del Rey. Y eso haremos todos los atletas".

. ¿Cuál ha sido la carrera más destacada de toda tu trayectoria?

"En cuanto a los relevos tengo varias. Por ejemplo, cuando quedamos quintos del mundo en Londres. Y la del año pasado, cuando quedamos bronce en el europeo de Berlín. En esta última carrera corrimos todos maravillosamente bien. A nivel individual, el europeo de Zurich, que fue hace ya unos años, pero siempre la tengo presente, y, más reciente, los campeonatos de España, donde he conseguido importantes registros".

. ¿Dónde desconecta Samuel García?

"Desconecto, sobre todo, en el cine, la lectura o los viajes. Cada vez encuentro más positivo los viajes para aprender y desconectar. Esos son los pilares fundamentales. También intento regresar a casa siempre que pueda, me carga mucho la pila. Navegar también me gusta mucho, soy patrón, y esa desconexión en el mar, el sentirte solo o ir con varios amigos y hacer cosas diferentes a las que estás acostumbrado".

. Hablemos de futuro, ¿cómo te ves en unos años? ¿Volverías a Canarias?

"La gestión deportiva me llama muchísimo, pero en cuanto a volver a Canarias, no lo sé, el tiempo dirá. Espero que quede Samuel García para rato y siga cosechando buenos resultados y, a raíz de ahí, pueda posicionarme en un terreno de vida y laboral importante, y no sé dónde va a ser".