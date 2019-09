Samuel García y Darwin Echeverry, a un paso de hacer historia en el Mundial de Catar

Samuel García y Darwin Echeverry, del Tenerife CajaCanarias, componen el cuarteto de lujo que representará a España en el relevo masculino 4x400 en el Campeonato del Mundo al Aire Libre, que se celebra, desde el 27 de septiembre hasta el próximo 6 de octubre, en Doha, Catar.

Serán 10 días llenos del mejor atletismo: “Doha se plantea como un reto enorme no sólo porque es un Mundial, además, por todo lo que nos ha hecho llegar aquí. Para clasificar a los Spanish Beatles (nombre que ganó el relevo 4x400 en el anterior mundial de Londres), hemos tenido que quedar 3º de Europa. Ahora, para entrar a los grandes campeonatos, se necesita muchísimo potencial, tanto individual como colectivo”, apunta Samuel.



Junto a los canarios pasarán el testigo Julio Arenas y Óscar Husillos, mientras que en la reserva se encontrarán los velocistas Mark Ujakpor y Sergio Fernández. “La sensación cuando nos encontramos siempre es buena, es espectacular el ambiente y, desde luego, no podía ser menos ante un Mundial”, señala el palmero, internacional con España desde 2012. El objetivo, agrega, “será estar entre los 8 primeros, eso nos garantizaría estar en los Juegos Olímpicos. La batalla será infernal, porque son 16 equipos y solo 8 entrarán directamente a los juegos de Tokio”, concluye.



El principal obstáculo a saltar será la adaptación a las condiciones climáticas de Catar, para ello, los españoles han entrenado durante esta y la anterior semana en Portugal. “ Nos hemos reunido todos allí para reforzar la unión del relevo y, por supuesto, porque el clima, aunque no es igual, se adaptaba un poco a las condiciones de Doha”. Temen que este factor minimice sus objetivos. “Sabemos que el clima es un factor complicado, pero afectará a todos por igual. Eso si, habrá que intentar adaptarse cuanto antes, la adaptación será fundamental para que el equipo rinda al 100%”, comparte el blanquiazul.



Los competidores son otro obstáculo para La Roja. “Equipos como Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Jamaica, Inglaterra o Bélgica siempre se presentan con el nivel más alto, por eso, el objetivo realista de este relevo es intentar pasar a la gran final”, enfatiza Samuel García. Una meta que ya se alcanzó hace dos años, cuando el relevo acabó 5º con récord de España incluido.