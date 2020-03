El Sanaya Libby's La Laguna no puede con el campeón de la Copa de la Reina

La Liga Iberdrola se retomó después de la disputa de la Copa de la Reina, en la que salió victorioso el May Deco VB Logroño, rival de este sábado del Sanaya Libby's La Laguna. El conjunto dirigido por Juan Diego García no pudo con un exultante líder de la máxima categoría del voleibol femenino, que dominó el encuentro, a excepción del tercer período, donde las laguneras superaron a su rival.



El encuentro comenzó con un dominador equipo riojano, que impuso su dominio desde el pitido inicial, con unas poderosas Fernanda Gritzbach y Aina Berbel en el plano ofensivo (7-3). A continuación, el Haris, impulsado por la actuación de Brooke Kranda, reaccionó para ajustar las diferencias (12-10), pero un parcial de tres puntos seguidos de las locales derivó en un rápido tiempo muerto de Juan Diego García (15-10). Tras la pausa, los errores no forzados de las tinerfeñas impulsaron a las locales al holgado triunfo en el primer set (25-15).



En el segundo acto, el Sanaya Libby's salió más enchufado y con las ideas claras, lo que derivó en que se igualada la contienda (8-8). Sin embargo, un parcial de cinco puntos obligó al preparador visitante, Juan Diego García, a modificar sus esquemas, dando entrada a cancha a Patricia Suárez y Sara Hernández, lo que hizo reaccionar a las laguneras (16-16). En el tramo decisivo, el Logroño se volvió a mostrar más aseguro para dejar el partido encarrilado hacia un fácil triunfo (25-21).



Sin embargo, el Haris no había dicho su última palabra. Las blanquiazules tiraron de casta para mandar en el tercer set, gracias a la aparición de Janine Sandell y Alicia Perrin (9-12). Esther López intentó que las riojanas despertaran, y Helia González tomó las riendas para darle opciones a su equipo hasta el final. Sin embargo, las tinerfeñas no bajaron el ritmo y fueron capaces de forzar el cuarto juego (21-25).



El Logroño no quería que el encuentro se decidiese en el 'tie-break', pero se encontró enfrente con un correoso conjunto de Juan Diego García, con una destacada Brooke Kranda en ataque (10-9). A continuación, las riojanas volvieron a intesificar esfuerzos, y apoyadas en Alba Sánchez y Fernanda Gritzbach, impidieron que el partido se decidiera en el sedempate (25-19).

3 MAY DECO VB LOGROÑO: Michelle Bergren, Alba Sánchez, Fernanda Gritzbach, Aina Berbel, Helia González, Iva Pejkovic—equipo inicial--, Patricia Llabres (líbero) y Danira Costa.



1 SANAYA LIBBY'S LA LAGUNA: Silvia Araco, María Schlegel, Mame Diouf, Kranda Brooke, Janine Sandell, Alicia Perrin—equipo inicial--, Nira Pérez (líbero), Patricia Suárez, Sara Hernández y Jessica Soares.



ÁRBITROS: Diana Rico y Rafael González.



PARCIALES: 25-15 (22'), 25-21 (25'), 21-25 (28') y 25-19 (26').



INCIDENCIAS :CDM Lobete. Ante unos 600 espectadores.