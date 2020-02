El Sanaya Libby's se reencuentra con la victoria y el IBSA tropieza en Menorca

El Sanaya Libby’s La Laguna ha logrado volver a la senda de la victoria tras superar por la vía rápida al AD Algar Surmenor por 3-0, en un encuentro en el que las blanquiazules se reencontraron con las buenas sensaciones para doblegar al conjunto recién ascendido, mantenerse en la zona noble de la tabla y aprovechar el plus de confianza para afrontar la eliminatoria europea que se disputará el próximo miércoles en Taco.



El equipo dirigido por Flavia Dias salió a la pista con las ideas muy claras, controlando rápidamente el ritmo del choque y obligando al técnico visitante, André Collin, a solicitar el primer tiempo muerto (9-2). Bajo la dirección de Silvia Araco, las tinerfeñas desplegaron su mejor versión y con Jessica Soares a la cabeza imposibilitaron cualquier acción visitante hasta adjudicarse el set por 25-6.



Aunque las murcianas intentaron resetear para no volver a verse en apuros, las tinerfeñas seguirían apretando los dientes a través de la eficacia de Kranda Brooke para no conceder así oportunidades al conjunto visitante (15-7).



El Algar Surmenor insistiría para encontrar su juego recortando las distancias anteriores (16-11), pero a través de su resolutivo trabajo tanto ofensivo como defensivo, las leonas de Taco aprovecharían para cerrar el parcial y ampliar su ventaja en el marcador general (25-19).



El guion del encuentro cambiaría en el último periodo con un incansable Algar que sacaría a relucir su potencial en ataque, liderado por Rachel Devon, para poner entre las cuerdas a las tinerfeñas (8-8).



En un set marcado por la igualdad (20-20) y evidente mejoría murciana, el Sanaya Libby´s La Laguna tuvo que emplearse a fondo para contrarrestar la calidad de su rival y con la efectividad de María Schlegel por zona cuatro finalizó el choque por la vía rápida (25-23).

Por su parte, El IBSA CV CCO 7 Palmas encadenó su segunda derrota seguida al verse superado frente al Avarca Menorca (3-1). El conjunto de Juan Antonio Armas plantó cara durante los dos primeros sets, pero la desconexión del tercer acto condenó a las amarillas. Maira Westergaard y Noelia Sánchez, incontrolables para las grancanarias



El choque comenzó con un exultante IBSA, que liderado en ataque por Saray Manzano, obligó al preparador balear, Bep Llorens, a solicitar el primer tiempo muerto de la contienda (2-5). A continuación, el Menorca se aprovechó de los errores no forzados de la amarilla para nivelar el juego (13-13). A continuación, la igualdad se mantuvo y el set tuvo que decidirse en el desempate. Un error en el saque de Wivian Gadelha y una acción de ataque de Noelia Sánchez dieron el set a las locales (27-25).



En el segundo acto, Renata Benedito tomó el testigo en la escuadra menorquí, pero Saray Manzano respondió en las filas amarillas (4-6). Una interrupción de Bep Llorens hizo que su equipo, con la actuación de Noelia Sánchez, despertara, pero el IBSA volvió a replicar para mantener el set nivelado (16-17). Acto seguido, las jugadoras de Juan Antonio Armas se mostraron muy seguras para dejar el encuentro encarrilado hacia la victoria (20-24), pero desaprovecharon hasta cuatro acciones para cerrar el juego. Las amarillas salvaron el período con un último bloqueo de Saray Manzano (24-26).



Contra todo pronóstico, el IBSA se vino abajo durante el desarrollo del tercer set. Las amarillas no pudieron contrarresta las embestidas, entre otras, de las baleares Noelia Sánchez y Maira Westergaard. Las chicas de Juan Antonio Armas no se sintieron nunca cómodas con su juego en el parqué y terminaron sufriendo un duro golpe frente al Menorca (25-13).



El equipo grancanario saltó al cuarto período con el propósito de llevar el partido al 'tie-break'. Las amarillas tuvieron que reponerse a un mejor inicio del Menorca (4-1), gracias a la intervención de Erika Mercado (7-8). A continuación, Noelia Sánchez y Wanda Banguero estuvieron muy precisas desde el servicio para volver a poner por delante a las chicas de Bep Llorens (17-12). La desventaja fue insalvable para el IBSA, y las locales manejaron los tiempos del juego para cerrar el triunfo (25-20).