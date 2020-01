El Sanaya Libby´s La Laguna tendrá que remontar

El Sanaya Libby´s La Laguna se encomendará al Pablos Abril el próximo día 5 de febrero para prolongar su andadura en la CEV Cup. Nada pudieron hacer este miércoles las de Taco para frenar las embestidas del potente Chemik Police, cediendo en el encuentro de ida de octavos de final por 3-0, informa la entidad en su página web.

Conscientes de lo que estaba en juego y de lo que se encontrarían al salir al Hala ZS, el equipo tinerfeño no dudó en aprovechar el calor de un pabellón totalmente abarrotado para mantener el pulso en los primeros compases del encuentro (6-6). Sin embargo, con Marlene Kowalewska al servicio, el Chemik desplegó su juego y comenzó a abrir una brecha que resultaría insalvable para las laguneras (25-13).

Aunque el inicio del siguiente periodo no daba esperanzas (7-4), lejos de bajar los brazos, las de Taco, fieles a su filosofía de lucha, se emplearon a fondo para darle la vuelta al electrónico (11-12). Con Jessica Soares y María Schlegel a la cabeza y un brillante trabajo coral, el Sanaya Libby´s La Laguna compitió de tú a tú contra el líder polaco (14-14). No obstante, las tinerfeñas no fueron capaces de frenar a la resolutiva dupla cubana del Chemik, formada por Wilma Salas y Gyselle Silva, y las locales ampliaron su ventaja en el marcador general (25-16).

En el siguiente periodo, las instrucciones para contrarrestar la calidad del Chemik no tuvieron el efecto deseado y el conjunto de Police, demostrando su “fondo de armario”, imposibilitó cualquier acción visitante en su intención de cerrar el choque por la vía rápida (18-13). El trabajo defensivo del Sanaya Libby´s La Laguna no fue suficiente para la impecable efectividad en el ataque de las polacas, que se adjudicaron cómodamente el tercer y último set por 25-16.

3 GRUPA AZOTY CHEMIK Marlena KowaLewska, Gyselle Silva, Iga Wasilewska, Iryna Trushkina, Natalia Medrzyk, Wilma Salas -inicial-, Paulina Maj-Erwardt (líbero),Ewelina Polak, Martyna Grajber, Agnieszka Bednarek y Martyna Lukasik.

0 SANAYA LIBBY´S LA LAGUNA Brooke Kranda, Silvia Araco, María Schlegel, Vicky Savard, Jessica Soares, Mame Diouf -inicial-, Nira Pérez (líbero), Claudia Vicente, Janine Sandell, Patricia Suárez.

ÁRBITROS Predrag Balandzic y Wouter De Baar.

PARCIALES 25-13 (19’), 25-16 (23’) y 25-16 (21’).

INCIDENCIAS Hala ZS. Ante 1.173 espectadores.