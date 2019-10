El Sanaya Libby’s La Laguna, listo para la Supercopa Iberdrola

Este miércoles tuvo lugar la presentación oficial de la Supercopa Iberdrola 2019 en las instalaciones de HATUSA Tenerife. La cita tendrá lugar el sábado y enfrentará al Sanaya Libby’s La laguna y al May Deco Voleibol Logroño. El choque comenzará a las 17:00 horas en el Pabellón Pablos Abril de Taco y será televisado en directo por Televisión Canaria.

En la presentación estuvieron David Martín, presidente del Club Voleibol Haris; Flavia Dias, entrenadora del primer equipo; así como los representantes de la marca Volkswagen Comerciales en Tenerife, Óscar Castro (Gerente de VW Comerciales en HATUSA) y Javier Hernández (Gerente de VW Comerciales en Domingo Alonso Tenerife), además de las jugadoras blanquiazules.

En primer lugar, David Martín, agradeció al grupo automovilístico su respaldo ya que “para nosotros es un orgullo que Volkswagen Canarias nos siga apoyando año tras año porque con su respaldo hace que se consolide este proyecto”, aseguró.

“Su granito de arena hará que arranquemos con buen pie la temporada con la Supercopa, que esperemos la podamos ganar y arrebatársela al May Deco Voleibol Logroño, que lleva ganándola las últimas temporadas”, aseveró Martín.

La entrenadora blanquiazul, Flavia Dias, también tomó la palabra para agradecer a Volkswagen Comerciales “que una vez más hayan creído y apostado por nuestro club, algo fundamental para nosotros para poder seguir aspirando a lo que deseamos”.

Este fin de semana tenemos en Televisión Canaria dos citas deportivas que no debes perderte ⬇️



📆 05/10

⏰ 17.00

🏐 Supercopa Iberdrola: @CVHaris-@VoleibolLogrono



📆 06/10

⏰ 12.00

🏀 Estreno en casa del Clarinos Ciudad de Los Adelantados en la #LigaDia: @CBClarinos-@CBAvenidapic.twitter.com/57EXJtrky7 — RTVC (@RTVCes) October 1, 2019

De cara a la preparación del grupo, aseguró que “está muy bien, no puedo decir que el equipo no está para pelear de tú a tú con el May Deco Voleibol Logroño porque sí está preparado. Pero la única diferencia es que no tenemos presión alguna”, aseguró.

“Tenemos la ilusión de ser un equipo diferente, que aspira a algo grande y que sueña siguiendo los pasos de David Martín”, aseveró. En el encuentro de la Supercopa “todas las jugadoras darán el máximo en la cancha y queremos seguir haciendo historia, trabajar duro cada día y dejar al CV Haris lo más alto posible”, concluyó.

Por último, la plantilla blanquiazul desfiló con las nuevas equipaciones, tanto las de entrenamiento, de paseo y la primera oficial con la que competirán en territorio nacional e internacional. Ésta mantiene el azul y blanco como los colores predominantes, con líneas rosas en cuellos y mangas, y el pantalón azul con tonos blancos en la parte baja.