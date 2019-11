Santa Cruz se prepara para el Maratón Internacional Naviera Armas

La sexta edición de la Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife Naviera Armas inició hoy la recta final de sus actos oficiales con la apertura de su feria del corredor y la primera jornada de entrega de dorsales, todo encaminado a que este sábado la capital tinerfeña viva de nuevo una gran fiesta del atletismo con corredores participantes llegados desde más de medio centenar de países.



La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se convirtió en el centro neurálgico de la entrega de dorsales por donde tendrán que desfilar todos los participantes salvo los llegados a última hora de este viernes que tendrán margen, el mismo sábado por la mañana, para recoger sus dorsales.



Y es que la gran fiesta del atletismo canario puede hasta con la política y aún con el adelanto en un día respecto a su fecha de celebración inicial, con motivo de las elecciones generales, ha logrado reunir de nuevo a más de 4.000 participantes que disfrutarán de un recorrido hecho y homologado para disfrutar de un día muy especial y deportivo por las calles capitalinas.



Muchos de los corredores canarios del momento estarán en la línea de salida de las tres modalidades competitivas de la prueba donde se buscará batir los registros de las ediciones anteriores.



Con ese propósito llega el keniano Novestus Kipkrosgei Kirwa, que participará en la distancia reina, la Maratón Naviera Armas, después de acreditar una marca de 28:18 en 10 kilómetros y 1:02:54 horas en Media Maratón. El atleta africano quiere batir el registro de la prueba capitalina, en manos de Miguel Ángel Vaquero, aunque contará con la dura competencia del gallego Elías Domínguez, ganador de la Vigbay Maratón y con marca acreditada de dos horas y 16 minutos en los 42,195 kilómetros.





Entre las chicas vuelve a destacar la figura de una incombustible Sonia Prieto. La atleta afincada en el Puerto de la Cruz quiere un nuevo triunfo en la prueba santacrucera “donde siempre me siento y me tratan como si estuviera en mi casa”. Será la argentina Guadalupe Díaz, duodécima clasificada en el Ironman de Hawaii 2019 una de las grandes rivales de Prieto en esa lucha por suceder a Anna Wasik en el palmarés de la prueba.



En la Media Maratón vuelve Dimitris Serjongis y lo hace como gran favorito al triunfo tras la exhibición de 2018 donde batió el récord de la prueba (1:06:54) saliendo a marcar distancias desde el principio. El atleta letón buscará su segundo triunfo en Tenerife y el güimarero Ayoze Pérez intentará alcanzar el primero después de dar el salto de categoría desde la distancia más corta. Joyce Medina encabeza un enorme grupo de atletas que se presentan como alternativa seria para estar en plazas de podio.



La letona Kitija Valterre no quiere quedarse con la miel en los labios. En su primera participación, el año pasado, fue cuarta, esta vez quiere alcanzar un primer puesto que estará muy competido después del regreso a la competición de Marta Arnay, ganadora en 2017 y la emergente llegada de jóvenes atletas como, por ejemplo, Patricia Domínguez.



La distancia más popular, los 8KM Caixabank, se presentan más abiertos que nunca con el ejército Bikila buscando hacer historia entre los chicos y copar los tres puestos del podio. Para eso estarán en línea de salida corredores potentes como Jonay González, oro en cinco pruebas del Mundial de Policías y Bomberos en China, Agoney Díaz o Alejandro Rodríguez. Gente como Pablo Pazos o Nacho Martín tratarán de buscar su hueco entre los primeros clasificados.



Carlota González quiere sumar otro triunfo en la 8KM Caixabank después de sus buenos años anteriores, pero viene fuerte la nueva generación con atletas como Irene Lorenzo que también apuntan a lo más alto del podio.



“Estamos seguros de que habrá espectáculo”, señalaba el director de la prueba tinerfeña, Darío Dorta, que reconocía la ilusión de que llegara “un día tan especial como es el de la Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife Naviera Armas después de todos los inconvenientes que hemos encontrado este año”. Dorta estaba “muy satisfecho” con el nivel de los participantes “que sigue subiendo cada año, así como el incremento de participación femenina “que cada año es mayor en todas las distancias programadas”.