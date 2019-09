Santi Domínguez y Álex Yunes cazan a Vianney Nieto

La cuarta jornada del grupo canario de la Tercera División deparó un triple empate al frente de la tabla de goleadores. Los delanteros del Villa Santa Brígida y el Atlético Paso, Santi Domínguez y Álex Yunes, cazan al atacante del Mensajero, Vianney Nieto, después de conseguir sendos dobletes en los partidos de sus equipos frente a la UD Gran Tarajal y Unión Viera, respectivamente.



Santi Domínguez, cariñosamente conocido entre los satauteños como 'el Chicha', no pudo ayudar a evitar la derrota de su equipo frente a la UD Gran Tarajal. La escuadra de Johnny Morales no ha tenido el arranque esperado en el grupo canario, a pesar de que su referencia en ataque ya haya logrado materializar hasta cuatro dianas. Frente a los majoreros, Santi no falló a su cita con el gol, primero desde los once metros, y después con un potente disparo.



En la misma situación se encuentra el verdinegro Álex Yunes. El delantero conejero, ahora en las filas del Atlético Paso, contribuyó con un doblete al segundo triunfo del curso de los palmeros. El que no pudo ver puerta fue el rojinegro Vianney Nieto, quien entró al Municipal de Maspalomas en el minuto 59, y que no pudo impedir la derrota del Mensajero ante el San Fernando.