Sergio Rodríguez quiere ir a Tokyo

Sergio Rodríguez habló este martes para Radio Club Tenerife, mostrándose disponible para las citas que vienen con la selección española de baloncesto, tales como las ‘ventanas’ o los Juegos de Tokio. En este sentido, remarcó que la cita olímpica le hace ilusión -ya fue medallista en Londres y Río- y espera con mucho entusiasmo el venidero mes de julio.

Asimismo, manifestó que fue una decisión acertada la de no ir al último Mundial, que ganó la selección, porque "físicamente y de cabeza" no estaba en las mejores condiciones posibles.

Dicho lo cual, se refirió al club de su tierra, el Iberostar Tenerife, que recientemente se ha proclamado campeón intercontinental de la FIBA. "Se ha convertido en un club de referencia. Ahora la gente quiere ir a jugar a Tenerife y eso es importante cuando quieres optar a determinadas cosas. La estructura y la seriedad están dando sus frutos", indicó.

