Silvia Navarro: "La plantilla está compensada y tengo grandes sensaciones"

La guardameta internacional del Rocasa Gran Canaria, Silvia Navarro, ha manifestado que la plantilla del conjunto isleño está compensada de cara la próxima temporada, y de igual forma, a nivel personal, tiene grandes sensaciones antes de comenzar la competición.

"Parece que fue ayer cuando ganamos la Liga y la Copa Challenge, pero lo cierto es que ya ha pasado algún tiempo y debemos aparcar esos éxitos para centrarnos en los siguientes retos", ha comentado en declaraciones facilitadas por su entidad.

La veterana portera del conjunto isleño, que ha gozado de unas vacaciones más cortas que otras compañeras al estar jugando con la selección nacional, ha reconocido que no le gusta estar parada, por lo que esta actividad extra le ha venido muy bien antes de comenzar la pretemporada.

"Tengo buenas sensaciones para este año, que afrontaremos con nuevos retos e ilusiones, y en el que vamos a ir a por todas. El club ha trabajado bien para tener una plantilla compensada, y pienso que los fichajes han sido estupendos, aunque también es cierto que echaremos de menos a varias jugadoras en el aspecto deportivo y personal", ha asegurado.

🚴‍♀️👉 Empezamos el día con fuerza, una buena sesión de spinning para seguir con la pretemporada, ¡vamos equipo!💪💪@Deportes_Telde#vamosrocasa#balonmano#handballpic.twitter.com/SJ9JYm31gY — Rocasa Gran Canaria (@BMRemudas) August 1, 2019

Una de esas jugadoras que no seguirán en el Rocasa es la portera Dara Hernández, quien ha decidido dejar la práctica del balonmano de manera prematura.

"Se me va a hacer muy raro no tener a mi lado a Dara y no verla en el equipo, pero me han dado muy buenas referencias de Ana Palomino y estoy segura de que va a encajar perfectamente en nuestro conjunto", ha señalado.

Silvia Navarro también ha dicho que todos los equipos partirán de cero en el próximo curso, por lo que no cree que el Rocasa sea el favorito para conquistar de nuevo el título liguero.

"No vale decir que este pasado año hemos ganado la Liga, sino que deberemos pelear y demostrarlo en la pista. También disfrutaremos de la Champions, donde esperamos jugar el máximo de partidos que podamos ante rivales de un alto nivel", ha concluido.