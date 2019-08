Stefi Antoniazzi llega al Taburiente llena de ilusión

La joven delantera hispano-argentina Stefi Antoniazzi, fichada por la UD Taburiente para el próximo curso, ha manifestado que está deseando disputar una liga tan competitiva como la española, al tiempo que ha asegurado que sus expectativas son altísimas.

Tras nueve años en su club de origen, el Quillá de Santa Fe, Stefi se considera preparada para vivir su primera experiencia profesional lejos de su país natal y considera clave la figura de su nuevo entrenador, Eugenio Paulón, en su decisión de cambiar de aires y de cumplir su sueño de probar en España.

🗣 Eugenio Paulón: "Stefi tiene un gran talento individual"



"He jugado en el Club de Quillá de Santa Fe desde los 10 años a un deporte que me apasiona y con el cual disfruto muchísimo. Ahora quiero vivir otra experiencia, probar cosas diferentes, y por esa razón estoy muy contenta con la posibilidad que me da el Taburiente de jugar en Canarias", ha asegurado en manifestaciones facilitadas por su nuevo club.

Stefi Antoniazzi ha revelado que el que será su técnico contactó directamente con ella para ofrecerle fichar en el Taburiente.

"Considero que él ha sido clave a la hora de tomar la decisión de fichar por este equipo. Eugenio fue capaz de disipar en un momento todas mis dudas y me puso al corriente de todo lo que necesitaba conocer sobre mi nuevo destino", ha afirmado.

La delantera ha dicho que está deseando debutar en una Liga tan competitiva como la española.

"Mis expectativas son altísimas: el poder practicar otro hockey, pertenecer a un equipo como el Taburiente y tener la oportunidad de hacer nuevas amistades, que en definitiva es lo más lindo del deporte", ha finalizado.