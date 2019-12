Suso Santana, ‘tricentenario’

El extremo derecho tinerfeño Suso Santana alcanzó este martes en el partido de Copa del Rey la cifra de 300 encuentros oficiales con el CD Tenerife, algo que solamente habían logrado cuatro futbolistas en toda la historia del conjunto blanquiazul.

Y esta cifra la logra un jugador que tras debutar en la primera plantilla estuvo ausente del CD Tenerife desde la campaña 2007-2008 a la 2012-2013, cuando volvió, luego de haber actuado cedido en el San Isidro y el Fuerteventura, y después de tres años en la liga escocesa. De haber jugador en el representativo esos cinco cursos que estuvo fuera, lo cierto es que a día de hoy habría batido el récord de partidos.

Los otros cuatro jugadores que han llegado a los 300 partidos con el CD Tenerife son Alberto Molina (413), Toño Hernández (387), Felipe Miñambres (357) y Pepito Reyes (303).

El anterior jugador en llegar a 300 partidos con el CD Tenerife fue Felipe Miñambres, quien alcanzó las tres centenas de participaciones oficiales en mayo de 1997, en un encuentro ante el Real Oviedo disputado en el Heliodoro Rodríguez López que finalizó con empate (2-2) y en el que el capitán durante la época dorada del club fue suplente.

Hoy, me siento orgulloso y afortunado de haber podido llevar la camiseta de este club durante 3⃣0⃣0⃣ partidos. He tenido altibajos pero siempre he querido dar lo mejor de mi al CDT que tanto significa para mi. A seguir sumando!💪🏾 pic.twitter.com/yFI1A1sdS3