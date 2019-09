El Tenerife logró en Albacete su segunda victoria más amplia a domicilio en casi setenta años

Del 4-0 al 0-4. Apenas dos semanas median entre la debacle de Ponferrada y la rotunda victoria lograda en Albacete, donde el Tenerife logró su segunda victoria más amplia en casi setenta años de presencia en las competiciones de carácter nacional e internacional. “Nos hemos demostrado a nosotros mismos que somos capaces de salir de la Isla y competir a buen nivel”, expuso López Garai, entrenador blanquiazul, al valorar un triunfo histórico.

Y es que en casi 1.400 partidos como visitante, el Tenerife sólo había logrado un triunfo más amplio que el cosechado este domingo en Albacete. Fue en el curso 00-01, cuando camino del ascenso a Primera División, el Tenerife que dirigía Rafa Benítez derrotó 0-5 al Getafe en la tercera jornada liguera. Como ahora, lo hizo con un técnico que daba sus primeros pasos como blanquiazul y los goles estuvieron repartidos: Luis García, Martí, Mista, Dani y Simutenkov.

Junto al 0-4 del domingo en Albacete, el Tenerife puede presumir de otra media docena de victorias por cuatro goles de margen: dos triunfos por 1-5 –uno de ellos en Copa del Rey ante el Badía balear en Copa del Rey– y otros cuatro por el mismo 0-4 cosechado en el Carlos Belmonte. “Nos ha salido todo de cara y me alegro especialmente por los futbolistas, para que se sientan capaces de ganar fuera de casa”, expuso el preparador blanquiazul.

En esa línea, el técnico vasco pidió “darle continuidad al buen juego en Elche”, donde el Tenerife juega el jueves. Además, aclaró que, en el plano personal, “esta goleada no supone un alivio porque soy una persona tranquila y no me verán ni exultante con los triunfos ni hundido con las derrotas como la que tuvimos con la Ponferradina”. “Esta vez el partido se puso pronto de cara y todo el mundo sacó su mejor versión”, resumió López Garai.

Curiosamente, las victorias más amplias del Tenerife como visitante han venido acompañadas de aspectos negativos. Un ejemplo: al 0-5 logrado en Getafe le sucedió una sanción a Barata, entonces delantero blanquiazul, que se quejó públicamente de su suplencia con gran enfado de Benítez. Y al 1-5 logrado ante la Balompédica Linense en el curso 54-55 le siguió ¡la destitución del entrenador, José Planas!, al estar cerrado el regreso de Carlos Muñiz.

Más curiosidades: el 0-4 ante el Leganés del curso 99-00 dio lugar al caso Jordi, cuando el equipo local reclamó alineación indebida de Jordi Ocaña y ganó provisionalmente el partido tras fallo de Competición, aunque el Tenerife recuperó los puntos en el CEDD (Comité Español de Disciplina Deportiva). Y en una situación paralela a la actual, el 0-4 logrado en Puente Genil en la campaña 56-57 llegó tres días después de perder 7-4 en Córdoba... con exactamente el mismo once.