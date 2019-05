El Tenisca, ante el 'partido de su vida'

El Tenisca afrontará, este domingo [19 de mayo], a partir de las 12:00 horas, el partido más importante de su historia. A la entidad palmera, que recientemente alcanzó la cifra de 1.500 partidos en la máxima categoría del fútbol regional en la comunidad canaria, solo le vale los tres puntos en el duelo vital por la permanencia frente al Unión Sur Yaiza. El equipo de Óscar Valle quiere continuar en el grupo canario de la Tercera División, donde ha permanecido a lo largo de sus 39 temporadas. A los futbolistas blancos no les faltará el apoyo de su afición, que se ha movilizado para llenar las gradas del Virgen de las Nieves.



Óscar Valle coincide con el mensaje lanzado por el Tenisca de declarar el encuentro frente al Unión Sur Yaiza como el 'partido de su vida'. Además, el técnico madrileño manifestó que “afrontamos una auténtica final, solo nos vale ganar. Estamos en una semana con tintes de ambiente futbolístico para todo el tenisquismo. En el equipo hay tensión porque necesitamos ganar. Somos conscientes de la ilusión que hemos generado al llegar a la última jornada con opciones de salvarnos, cuando hemos estado 18 semanas en descenso. Dependemos de nosotros mismos, y lo daremos todo por coseguir el objetivo”.



El preparador madrileño habló de cómo se encontró al equipo cuando se hizo cargo del Tenisca a finales del mes de enero: “Cuando llegué el club estaba en descenso y me encontré un grupo con un desánimo importante. Llevamos un proceso muy largo en el que hemos acumulado experiencia para afrontar este último partido frente al Unión Sur Yaiza en las mejores condiciones. Hemos conseguido recuperar a futbolistas, algo que ha sido fundamental para llegar vivos en la lucha por la permanencia. Ha sido una temporada muy complicada en muchos sentidos, no es casualidad que hayamos estado tanto tiempo en zona de descenso. Estamos preparador para salvar la categoría”.



El entrenador de la entidad del Virgen de las Nieves valoró el trascendental duelo ante el Unión Sur Yaiza: “El triunfo lo marca todo. Estamos trabajando mucho la parte psicológica y emocional para afrontar el partido en las mejores condiciones. Todo ello, tiene que estar combinado con los futbolístico. Si queremos ganar, debemos realizar un partido muy completo en todos los sentidos y estar muy concentrados en los 90 minutos. Al rival le vale el empate, lo que representa una ventaja a su favor con la que tenemos que contar y, sobre todo, saber manejar”.



Por último, el ex futbolista, entre otros, del Atlético de Madrid o Mensajero, alabó el apoyo que están recibiendo por parte de la afición y resaltó la implicación del club por realizar iniciativas que llenen el Virgen de las Nieves: “No tenemos palabras para expresar lo queridos que nos sentimos. El respaldo del público ha sido crucial en las salidas a Güimar y Los Cristianos, así como en los duelos frente a San Mateo, Atlético Tacoronte o Mensajero. Sabemos que el campo estará en sus mejores condiciones. El club está haciendo todo lo que está en sus manos para que nos rodee un gran ambiente”.