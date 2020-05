El Tenisca ve ascendido al Marino

Enorme enfado en la SD Tenisca, que entiende que el CD Marino ha sido ‘ascendido’ en los despachos, a tenor de la interpretación a unas declaraciones del vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Sergio Batista.

Alejandro Hernández: "La decisión del coeficiente no voy a entrar a valorar si es justa o no. Los entes no están para ver que es lo más justo o no, si no para ver lo que es legal y lo que no. Y lo de los coeficientes no existe en ningún apartado del reglamento de la Federación". — DeportesCopeTenerife (@DeportesCopeTfe) May 8, 2020

El directivo y responsable de comunicación del conjunto palmero Alejandro Hernández, explicaba a la Cadena SER que "nuestro sentir es que se nos ha faltado al respeto por parte de la Federación Tinerfeña y la Federación Canaria. Se le ha faltado al respecto a una sociedad como la nuestra, que es casi centenaria".

"En verdad nuestra opinión es que todo nos da igual, porque todo es una pantomima, ya que no habrá play-off. En el día de ayer la Federación Tinerfeña y la Federación Canaria han colocado al Marino en Segunda B".

Comunicado oficial de la #SDTenisca@FIFTenerifepic.twitter.com/G7scILKV17 — S.D. Tenisca Oficial (@SDTenisca) May 7, 2020

En este momento y tras el parón sufrido hace dos meses por la competición en el grupo canario de Tercera por el coronavirus, los cuatro primeros puestos de la tabla están ocupados, en este orden, por Tenisca, Tamaraceite, Marino y San Fernando.

Entre estos equipos, en teoría, se debería celebrar una play-off demoniado express, con semifinales y final, todo a partido único y por concentración. El ganador subiría a Segunda B.

Pero en caso de no poder hacerse, todo cambiará. Entonces, para establecer la clasificación final se utilizaría los coeficientes, lo que determinaría el nombre del equipo ascendido. En ese caso, el Marino sería el beneficiado.

La opción de tomar la clasificación al final de la primera vuelta está descartada, pues en ese momento no todos los equipos tenían el mismo número de partidos.

El conjunto palmero informa que ha contratado los servicios de un gabinete jurídico, a la espera de la resolución definitiva de la Real Federación Española de Fútbol.