Vibrante segunda jornada en el grupo canario de la Tercera División

Si apasionante fue el estreno de la Tercera División en el Archipiélago, más se espera en esta segunda jornada del grupo canario. Equipos como la UD Gran Tarajal, Mensajero o Tamaraceite tratarán de concluir el fin de semana al frente de la tabla clasificatoria. Por su parte, Atlético Paso y Panadería Pulido San Mateo debutarán en el presente curso después de su aplazamiento de la primera jornada, mientras que el Tenisca intentará abandonar el 'farolillo rojo' en vuelta al Virgen de las Nieves.



El segundo asalto en el grupo canario comenzará este mismo viernes con el enfrentamiento entre equipos tinerfeños en el que se verán las caras el Ibarra y el Unión Güímar. El cuadro de Michel Brito dio la sorpresa en el Anexo Estadio Gran Canaria, aunque está a la espera de la decisión del Comité de Competición de la RFEF por presunta alineación indebida de su delantero Carballo. Por su parte, la entidad de Tasagaya, que conoció la baja por sanción de siete partidos de su atacante Amorín, tratará de estrenar su casillero de triunfos en el Villa Isabel.



Para el sábado están programados tres encuentros. El Tamaraceite y el Santa Úrsula estrenarán su condición de locales recibiendo al TNK Vera y al Unión Viera, respectivamente. Significar que las obras en el Argelio Tabares han obligado a que el duelo entre los equipos de Rubén García y Ángel Luis Camacho se dispute en el recinto orotavense de La Florida. Ya en horario vespertino, se celebrará también el emparejamiento entre el Buzanada y Las Palmas C.



Hasta seis partidos completará el domingo la segunda jornada del grupo canario. El Tenerife B buscará su segunda victoria consecutiva frente al Marino en un duelo que supondrá el reencuentro de Quico de Diego con su ex equipo. Por su parte, el San Fernando intentará hacerse fuerte en un campo de la Ciudad Deportiva de Maspalomas contra un Atlético Tacoronte, que pretende repetir la buena imagen que tuvo ante el Tamaraceite. Los pupilos de Rayco García tendrán la baja de uno de sus referentes, Yosimar, lesionado de gravedad.



El Unión Puerto, el Tenisca y el Villa Santa Brígida debutarán en sus feudos con el objetivo de terminar con las malas sensaciones que tuvieron en estreno liguero. Panadelaría Pulido San Mateo, Lanzarote y Mensajero serán los adversarios de tres equipos que no quieren sufrir apuros en el presente curso. Una victoria del cuadro de Ángel Sánchez en Los Olivos puede empezar a marcar el futuro de los rojinegros.



Por último, el recinto de El Paso se engalanará para disfrutar del reencuentro de su equipo con la Tercera División. La escuadra de Maxi Barrera debutará en la categoría, viéndose las caras con el actual líder, el recién ascendido UD Gran Tarajal. Los majoreros llegan a la cita pletóricos, después de conseguir frente al TNK Vera, y en los penaltis, su clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey.