Terremoto en el Herbalife Gran Canaria antes del gran partido del año

El Herbalife Gran Canaria ha comunicado a su entrenador, Fotis Katsikaris, que no seguirá al frente del equipo la próxima temporada si no cumple los objetivos estipulados en su contrato (el técnico griego tenía firmadas dos campañas, pero sujetas a condiciones).



En un comunicado, el club confirma que, como ha adelantado "La Provincia", le ha anunciado a Katsikatis que no seguirá entrenando al "Granca" la próxima temporada si no se alcanzan las metas pactadas en su contrato, una decisión que tenía que tomar antes del 25 de junio.



El club lamenta que esa comunicación se haya filtrado a "a pocas horas" del partido que el equipo disputa este viernes contra el Valencia Basket, en el que tiene a su alcance jugar las semifinales de la Liga Endesa por tercera vez en su historia.



"La realidad es que el contrato suscrito con Katsikaris el 25 de junio de 2019 establece distintas opciones para su continuación o no respecto a la temporada 2020-2021, siendo así que, para el ejercicio de las mismas, el club disponía hasta antes del 25 de junio para ejercitarlas", subraya la nota.



La entidad que preside Enrique Moreno agrega que en ese escenario se enmarca la comunicación realizada por el club al entrenador heleno, cuyo contenido "deriva exclusivamente de los pactos contractuales suscritos entre las partes, que son de obligado cumplimiento".



Especifica que esa comunicación iba dirigida a trasladar al entrenador que la intención del club es no extender la ficha a Katsikaris para la temporada 2020-2021, "salvo en el supuesto que se alcancen los objetivos deportivos señalados en el contrato".



"Unos objetivos que, en todo caso, se producirían siempre con posterioridad a la fecha prevista para la ejecución de la opción del club, atendiendo a la actual disputa de la fase final de la Liga ACB motivada por la paralización de la competición por el estado de alarma", concluye la nota de la entidad amarilla.